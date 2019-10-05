Политика
Газета.RuТрамп поставил ультиматум КНДР по снятию санкций
Американский президент Дональд Трамп пообещал снять санкции с КНДР на три года, если страна выполнит его условия. Об этом пишет Time со ссылкой на источники в Белом доме.
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Президент США Дональд Трамп готов приостановить действие санкций по линии ООН в отношении КНДР на три года, если Пхеньян согласится полностью демонтировать ядерный центр в Йонбёне и остановить производство высокообогащенного урана, сообщил журнал Time со ссылкой на два источника в Белом доме.Коммерсантъ18:50
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Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
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В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
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