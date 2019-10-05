с чего всё началось

Американский президент Дональд Трамп пообещал снять санкции с КНДР на три года, если страна выполнит его условия. Об этом пишет Time со ссылкой на источники в Белом доме.

Энергетика Роснедра подсчитали запасы рентабельной для добычи нефти в России Общие запасы включенных в инвентаризацию месторождений Роснедра оценили в 17,2 млрд т. Однако рентабельными для добычи в ведомстве считают менее 70% этих запасов.

Культура Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос» "Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.

Политика Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.

Наука Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».

Политика Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении.

Недвижимость Правительство установило правила для получения ипотеки под 2% Неполные семьи, в которых родитель моложе 35 лет и есть ребенок до 18 лет, также могут восопльзоваться льготной ипотекой.

Происшествия В Петербурге полицейские после вымогательства взятки ограбили мужчину Красносельский районный суд Петербурга арестовал на два месяца двух полицейских, которые, по данным следствия, сначала вымогали взятку у местного жителя, а потом при попытке скрыться от коллег ограбили и избили его.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.

Политика В США предложили есть детей и бомбить Россию ради спасения планеты В США «экоактивистка» на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию ради экологии.

Единоборства Анатолий Токов нокаутировал Дарпиняна на Bellator 229 Российский боец Анатолий Токов победил на Bellator 229. Соперником Токова был армянский спортсмен Грачо Дарпинян.

Политика Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру Президент отметил, что карьера для женщины важна так же, как голова Президент России Владимир Путин посоветовал российским женщинам совмещать карьеру и семью, поскольку необходимо и то, и другое, сообщает РИА "Новости".

Общество Лили-Роуз Депп появилась в платье с бриллиантами на премьере «Короля» Фильм "Король" основан на исторических хрониках Уильяма Шекспира о Генрихе IV и Генрихе V. Лили-Роуз Депп играет королеву-консорта Екатерину Валуа, а ее бойфренд Тимоти Шаламе короля Англии Генриха V. Ранее актриса описала совместную работу со своим парнем, как "невероятную и замечательную".

Армия и оружие Россия построит в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении В 2022 году в Коми и Мурманской области на севере европейской России заработают две новые станции предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Минобороны.

Футбол Хельвег: у Головина прекрасное будущее Бывший игрок «Милана» и сборной Дании Томас Хельвег высказался о перспективах российского полузащитника Александра Головина в «Монако».

Армия и оружие Владелец ткацкой фабрики в Алеппо ждет на работу возвращающихся беженцев Владелец семейной текстильной фабрики в Алеппо Абдусалам Мзайек, который оставался в городе и во время боевых действий, объявил о приоритетном приеме на работу возвращающихся беженцев.

Общество Аронофски и Тарасова перестали скрывать роман 25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и 50-летний голливудский режиссер Даррен Аронофски впервые появились на мероприятии как пара, передает Spletnik.

Политика Генпрокуратура Украины начала пересмотр «дела Байдена» Эпизод с закрытием дела украинской газовой компании Burisma будет пересмотрен, как и ряд других производств, фигурантом которых был сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, в свое время занимавший пост в совете директоров Burisma.

Политика Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину Министр энергетики России Александр Новак озвучил критерии определения цены транзита газа через Украину.

Политика Депутат Сейма: латвийский транзит уходит в российские порты Страны Прибалтики вели себя таким образом, что у России не было уверенности в том, что в какой-то момент она может как-то воспрепятствовать этому транзиту.