с чего всё началось

Таким образом, дело не в ЕС. Трамп просто не хочет тратить деньги на Украину.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters. Уточняется, что об этом он сообщил во время прибытия в штаб-квартиру ООН для участия в Генассамблее.

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