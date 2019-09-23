Политика
ТАССТрамп назвал условие выделения финансовой помощи Украине
США не хотят нести основную нагрузку в вопросе выделения финансовой помощи Украине, Вашингтон оставляет за собой право приостановить ее, пока дополнительную поддержку Киеву не начнет предоставлять ЕС.
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с чего всё началось
Как пишет издание, Трамп стал сомневаться в целесообразности финансовой помощи Украине и собирается выяснить, нужно ли Вашингтону тратить на это деньги.Ридус12:31
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Самолет внепланово сел в Екатеринбурге из-за пассажира
Летевший из российской столицы в Якутск самолет был вынужден срочно приземлиться в Екатеринбурге из-за того, что пассажиру стало плохо.
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Вывод экономики из тени оказался опасным для России
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Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском 12:27
Политика
Сенатор прояснил детали отказа США в выдаче виз российским дипломатам
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с РБК прояснил детали отказа США в выдаче виз российским дипломатам для участия в Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
РБК 13:27
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В «Октябре» прошла премьера «Героя» Карена Оганесяна
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Глава Нацполиции Украины опроверг задержание экс-супруги
News.ru вчера в 13:57
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Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
Российская газета 05:58
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Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
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Газета.Ru вчера в 08:51
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости 03:10
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В Крыму выдвинули условие для установления морской границы с Украиной
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Росавиация разъяснила правила постановки дронов на учет
Воздушные суда, которые были куплены до вступления в силу правил учета, по ним заявления должны быть поданы в течение 30 дней.
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Газета.Ru 12:46
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Песков объяснил слова Путина об «изжившей себя» либеральной идее
В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила.
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Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен.
Российская газета 12:08
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Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
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