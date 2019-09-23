Политика

ТАССТАССТрамп назвал условие выделения финансовой помощи Украине

США не хотят нести основную нагрузку в вопросе выделения финансовой помощи Украине, Вашингтон оставляет за собой право приостановить ее, пока дополнительную поддержку Киеву не начнет предоставлять ЕС.
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с чего всё началось
Как пишет издание
, Трамп стал сомневаться в целесообразности финансовой помощи Украине и собирается выяснить, нужно ли Вашингтону тратить на это деньги.
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