Политика

RT на русскомRT на русскомПелоси анонсировала подготовку обвинений против Трампа для импичмента

Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте главы государства Дональда Трампа.
Читать в источнике
Комментировать
Нэнси Пелоси
На кону стоит наша демократия. Президент не оставляет нам иного выбора, кроме как действовать, поскольку он вновь пытается в своих интересах извратить процесс выборов. Президент злоупотребил своими полномочиями, подорвав нашу национальную безопасность и поставив под угрозу честность наших выборов.
— Нэнси Пелоси, американский политикТАСС 09:13

Подробнее о событии

Пелоси отметила, что импичмент Трампа не имеет отношения к политике

Газета.Ru12:37

Белый дом оценил подготовку обвинений против Трампа для импичмента

RT на русском09:55

Спикер Палаты представителей поручила предъявить Трампу обвинения с целью импичмента

Коммерсантъ09:37

В Белом доме ждут справедливого суда над Трампом

ТАСС10:25

Эксперты назвали действия Трампа неконституционными

Ведомости09:16

В конгрессе начали готовить обвинения для импичмента Трампа

РБК10:38

Лидер республиканского меньшинства обвинил Пелоси в ослаблении США

РИА Новости12:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Космос

Разработчики двигателей предложили пересадить космонавтов на «Союз-6»

РИА Новости 03:31
Происшествия

Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

В Зеленограде автомобиль сбил женщину с двумя детьми. Авария произошла около 18:30 на улице Каменка.
Вести.Ru 11:59
Политика

Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД

Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
REGNUM 11:13
Политика

МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана в Киеве Самата Ордабаева после того, как президент страны Касым-Жомарт Токаев рассказал об отношении к возвращению Крыма в состав России.
Известия 11:08
Здоровье

Метформин от диабета может провоцировать рак

Речь идет о препарате метформин, в составе которого могут содержаться некоторые опасные химические соединения.
Ugpressa.ru вчера в 22:33
Кино

Национальный совет кинокритиков США выбрал лучший фильм 2019 года

Kinonews.ru 03 декабря в 15:08
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Космос

Частная космонавтика прирастает «Сибирью»

ИА 1-Line 03 декабря в 02:05
Происшествия

Россиянина отправили в колонию за изнасилование женщины-врача

На допросе 55-летний мужчина признал вину в совершении преступления. Суд приговорил его к 5,5 годам колонии особого режима.
Lenta.ru 12:24
Общество

Истребитель МиГ-29 разбился в Египте

Газета.Ru 09:16
Политика

В ДНР ответили на призыв Киева сменить представителей в Минске

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова прокомментировала заявление помощника президента Украины Андрея Ермака, что украинская сторона предлагает сменить представителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик на переговорах в Минске.
RT на русском 11:03
Политика

Журнал Time впервые поместил на обложку Зеленского

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера президента Украины Владимира Зеленского с подписью «Человек посередине».
Ведомости 12:01
Политика

В Раде подрались депутаты «Слуги народа»

Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук.
РИА Новости 08:32
Политика

Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Газета.Ru 04:48
Футбол

Corriere dello Sport ответила на обвинения в расизме

Издание анонсировало матч 14-го тура чемпионата Италии, разместив на обложке темнокожих нападающего Ромелу Лукаку и защитника Криса Смоллинга с заголовком «Черная пятница».
Sport24.ru 09:32
Кино

Джей Джей Абрамс заявил, что новые «Звездные войны» «взбесят» фанатов

iReactor 09:46
Политика

Власти США ввели новые санкции против российских компаний и граждан

Министерство финансов США ввело санкции в отношении семи российских компаний, а также ряда российских физических лиц, которые связаны с кибербезопасностью.
REGNUM 11:03
Общество

Бут рассказал о сети педофилов, куда могли попасть российские дети

Российские дети, усыновленные гражданами США и потом пропавшие без вести, могли попасть в сексуальное рабство к педофилам, заявил РИА Новости находящийся в американской тюрьме Виктор Бут.
РИА Новости 02:20
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ

Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Известия 11:58
Армия и оружие

Военные корабли РФ назвали лёгкой добычей в дальних походах

Надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
News.ru 03 декабря в 17:45
Общество

Без прикрас: участницы «Мисс Вселенной» показали себя без макияжа

В этом году «Мисс Россия-2019» Алина Санько должна была отправиться в США на престижный конкурс «Мисс Вселенная», но организаторы мероприятия слишком поздно сообщили даты проведения, поэтому девушка не сможет побороться за еще одну корону.
Телепрограмма вчера в 10:23
Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия 06:35
Шоу-бизнес

Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения

Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Летидор 02:43
Политика

Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине

Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.
Газета.Ru 11:46
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
Политика

В России разработают проект газопровода в Китай через Монголию

Российская газета вчера в 05:12
Наука

Частое окрашивание волос может привести к раку

Слово и Дело вчера в 11:40
Политика

Путин предложил продлить договор СНВ-3 без всяких условий

Президент напомнил о скором истечении срока действия договора СНВ-3.
РБК 11:28
Происшествия

Советник президента РФС Смертин скрылся с места ДТП

Газета.Ru 06:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нэнси Пелоси
Американский политик
Американский политик-демократ, Председатель Палаты представителей Конгресса США с 3 января 2019 года и c 4 января 2007 года по 3 января 2011 года, депутат Палаты представителей с 1987 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное