Политика
ИзвестияТрамп поторопил демократов с объявлением импичмента
Президент США Дональд Трамп призвал демократов как можно скорее объявить ему импичмент. Тем самым быстрее начнется и судебное слушание в отношении американского лидера. Об этом сам Трамп заявил в Twitter в четверг, 5 декабря.
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На кону стоит наша демократия. Президент не оставляет нам иного выбора, кроме как действовать, поскольку он вновь пытается в своих интересах извратить процесс выборов. Президент злоупотребил своими полномочиями, подорвав нашу национальную безопасность и поставив под угрозу честность наших выборов.
— Нэнси Пелоси, американский политикТАСС 09:13
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