На кону стоит наша демократия. Президент не оставляет нам иного выбора, кроме как действовать, поскольку он вновь пытается в своих интересах извратить процесс выборов. Президент злоупотребил своими полномочиями, подорвав нашу национальную безопасность и поставив под угрозу честность наших выборов.

Президент США Дональд Трамп призвал демократов как можно скорее объявить ему импичмент. Тем самым быстрее начнется и судебное слушание в отношении американского лидера. Об этом сам Трамп заявил в Twitter в четверг, 5 декабря.

Политика МИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева из-за высказывания президента республики Касима-Жомарта Токаева о непризнании воссоединения Крыма с Россией аннексией.

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Экономика Госдума повышает МРОТ на 850 рублей Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.

Политика В Донбассе прокомментировали планы Киева провести выборы Накануне, 5 декабря стало известно о намерении властей Украины провести выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса одновременно с местными выборами по всей стране, которые состоятся 31 октября 2020 года.

Энергетика Нефть настроилась на новые сокращения ОПЕК Мировые цены на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК в Вене, 5 декабря передает агентство Reuters.

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Политика США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.

Происшествия Обыски идут в управлении строительной политики Воронежа После появления информации об обысках источники агентства сообщили, что видели идущего в сопровождении силовиков главу департамента строительной политики Олега Гречишникова.

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Шоу-бизнес Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.