с чего всё началось

В случае проявления враждебности или если они сделают то, что мы посчитаем неприемлемым, мы введем санкции против Ирака… каких они не видели никогда, иранские санкции покажутся мелочью.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий. По его словам, «иранские санкции покажутся мелочью». Господин Трамп заявил, что американские военные не уйдут с территории страны до тех пор, пока Ирак не заплатит деньги за построенную авиабазу.

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