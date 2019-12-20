Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.
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Трамп потребовал немедленно передать дело об импичменте в сенат

RT на русском03:36

Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту

РБКвчера в 20:26

Трамп потребовал не медлить с судебным процессом по его импичменту в Сенате

Интерфаксвчера в 21:34

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в Сенате Конгресса США

ТАССвчера в 21:31

Трамп заявил, что демократы боятся стать свидетелями на процессе об импичменте

Газета.Ruвчера в 23:35

Трамп потребовал немедленного суда по импичменту в сенате

Lenta.ruвчера в 20:19

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

РИА Новостивчера в 21:52
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Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
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На Сахалине определили самые доступные поликлиники

Голосование за самые доступные поликлиники Сахалинской области завершено.
Сахалин.Инфо 03:31
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Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце

Газета.Ru вчера в 08:07
Происшествия

Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщил РБК источник, близкий к спецслужбе.
РБК вчера в 17:19
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Глава МИД предложил разорвать договор о регистрации самолетов на Бермудах

Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор между Россией и Бермудами (заморская территория Великобритании) о передаче функций надзора над зарегистрированными самолетами, который действует с 1999 года.
РБК 02:00
Общество

В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд Московской области 19 декабря приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров к двум годам условно.
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Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
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Общество

На Украине ввели в оборот новую монету и купюру

Национальный банк Украины ввёл в оборот обновлённую банкноту номиналом 50 гривен и монету номиналом 5 гривен, сообщила 20 декабря пресс-служба банка.
REGNUM 03:38
Общество

«За служение Кузбассу»: глава Кемеровской области наградил свою жену

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев наградил медалью «За служение Кузбассу» свою супругу Анну Цивилеву, которая является председателем совета по вопросам попечительства в социальной сфере региона.
REGNUM 02:51
Общество

Роскачество назвало лучшие игристые вина

REGNUM 00:33
Происшествия

В Приволжске брат и сестра провалились под лед на реке Шача

РБК 03:24
Общество

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Ведомости 01:52
Футбол

Гвардиола требует «радикальных» перемен в «Ман Сити»

Сообщается, что в числе «радикальных» изменений значится покупка трех игроков на позиции центрального и левого защитника, а также нового форварда в связи с возможным уходом Лероя Зане.
Матч ТВ 00:46
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Матч ТВ 03:39
Культура

Опубликован рейтинг самых популярных российских актеров 2019 года

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Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости вчера в 07:03
Происшествия

Журналиста «Коммерсанта» задержали у здания ФСБ на Лубянке

Корреспондент газеты "Коммерсант", проводивший видеосъемку по заданию редакции у здания ФСБ в Москве, где накануне террорист устроил стрельбу, был задержан.
Московский Комсомолец 03:40
Политика

Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США

Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 03:22
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Происшествия

В доме предполагаемого стрелка с Лубянки нашли арсенал оружия

Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия.
Lenta.ru 01:58
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«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавит российский прокат

Газета.Ru вчера в 03:57
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 10:09
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Комитет сената США одобрил пакет «санкций из ада» против России

Zuma\TASS Комитет сената США по международным делам проголосовал за то, чтобы вынести на рассмотрение всего сената законопроект DASKA с дополнительным санкциями, известный как "санкции из ада".
РЕН ТВ 18 декабря в 12:36
Спорт

Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду

Сборная Украины по легкой атлетике может пропустить Олимпийские игры в Токио. Причина – отсутствие государственного финансирования.
Вести.Ru вчера в 18:02
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В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

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По некоторым данным, 23 декабря пройдут учения по изоляции Рунета

Документ, подписанный министром связи Константином Носковым, опубликовал телеграмм-канал "ЗаТелеком".
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Автодилеры в РФ предупредили о подорожании автомобилей с 1 января

Политическая Экспертиза 01:35
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Путин раскритиковал решение Ленина по передаче земель Украине

Владимир Путин назвал странным решение Владимира Ленина передать русские территории Украинской Советской Социалистической Республике.
Деловое.ТВ вчера в 12:36
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Венгер: Салах напоминал мне Месси в матче с «Монтерреем»

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о нападающем "Ливерпуля" Мохамеде Салахе в матче полуфинала клубного чемпионата мира с мексиканским "Монтерреем" (2:1).
Чемпионат 02:20
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«Яндекс.Авто» получит обновленный дизайн и новые функции

Компания Яндекс 19 декабря выпускает новую версию системы бортового компьютера «Яндекс.Авто» с улучшенным дизайном и рядом долгожданных функций.
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