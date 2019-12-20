Политика
РИА НовостиТрамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.
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Трамп заявил, что демократы боятся стать свидетелями на процессе об импичменте
Газета.Ruвчера в 23:35
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Здоровье
На Сахалине определили самые доступные поликлиники
Голосование за самые доступные поликлиники Сахалинской области завершено.
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце
Происшествия
Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщил РБК источник, близкий к спецслужбе.
Политика
Глава МИД предложил разорвать договор о регистрации самолетов на Бермудах
Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор между Россией и Бермудами (заморская территория Великобритании) о передаче функций надзора над зарегистрированными самолетами, который действует с 1999 года.
Общество
В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области 19 декабря приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров к двум годам условно.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Общество
На Украине ввели в оборот новую монету и купюру
Национальный банк Украины ввёл в оборот обновлённую банкноту номиналом 50 гривен и монету номиналом 5 гривен, сообщила 20 декабря пресс-служба банка.
Общество
«За служение Кузбассу»: глава Кемеровской области наградил свою жену
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев наградил медалью «За служение Кузбассу» свою супругу Анну Цивилеву, которая является председателем совета по вопросам попечительства в социальной сфере региона.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Общество
В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Футбол
Гвардиола требует «радикальных» перемен в «Ман Сити»
Сообщается, что в числе «радикальных» изменений значится покупка трех игроков на позиции центрального и левого защитника, а также нового форварда в связи с возможным уходом Лероя Зане.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Культура
Опубликован рейтинг самых популярных российских актеров 2019 года
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Происшествия
Журналиста «Коммерсанта» задержали у здания ФСБ на Лубянке
Корреспондент газеты "Коммерсант", проводивший видеосъемку по заданию редакции у здания ФСБ в Москве, где накануне террорист устроил стрельбу, был задержан.
Политика
Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США
Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Происшествия
В доме предполагаемого стрелка с Лубянки нашли арсенал оружия
Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия.
Кино
«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавит российский прокат
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Политика
Комитет сената США одобрил пакет «санкций из ада» против России
Zuma\TASS Комитет сената США по международным делам проголосовал за то, чтобы вынести на рассмотрение всего сената законопроект DASKA с дополнительным санкциями, известный как "санкции из ада".
Спорт
Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду
Сборная Украины по легкой атлетике может пропустить Олимпийские игры в Токио. Причина – отсутствие государственного финансирования.
Общество
По некоторым данным, 23 декабря пройдут учения по изоляции Рунета
Документ, подписанный министром связи Константином Носковым, опубликовал телеграмм-канал "ЗаТелеком".
Авто
Автодилеры в РФ предупредили о подорожании автомобилей с 1 января
Политика
Путин раскритиковал решение Ленина по передаче земель Украине
Владимир Путин назвал странным решение Владимира Ленина передать русские территории Украинской Советской Социалистической Республике.
Футбол
Венгер: Салах напоминал мне Месси в матче с «Монтерреем»
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о нападающем "Ливерпуля" Мохамеде Салахе в матче полуфинала клубного чемпионата мира с мексиканским "Монтерреем" (2:1).
Авто
«Яндекс.Авто» получит обновленный дизайн и новые функции
Компания Яндекс 19 декабря выпускает новую версию системы бортового компьютера «Яндекс.Авто» с улучшенным дизайном и рядом долгожданных функций.