И вот после того, как Демократы не дали мне должного процесса в Палате представителей, ни адвокатов, ни свидетелей, ничего, а теперь они хотят указывать Сенату, как проводить их суд. По правде, нет у них никаких доказательств и никогда не появятся. Они хотят выйти. А я хочу немедленного суда!

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