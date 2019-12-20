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Политика Bild назвал «войной» заявления Меркель о санкциях США Слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о решительном осуждении санкций США против газопровода «Северный поток — 2» являются «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу, пишет 19 декабря немецкий таблоид Bild.

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Политика Россия и Украина согласовали транзит газа По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Происшествия Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.

Шоу-бизнес Ксения Собчак не одобряет откровенные фото в интернете Недавно экс-ведущая «ДОМ-2» Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram пост на тему того, что откровенные фотографии на страницах девушек «за сороковник» есть не что иное как попытка обратить на себя внимание.

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Наука Стеклянный потолок в науке треснул «Стеклянным потолком» в исследованиях академических (и разных других) карьер называют большую вероятность для женщин застрять на их нижних ступенях.

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