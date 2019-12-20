Политика
РИА НовостиТрамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
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Трамп заявил, что демократы боятся стать свидетелями на процессе об импичменте
Газета.Ruвчера в 23:35
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Политика
Bild назвал «войной» заявления Меркель о санкциях США
Слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о решительном осуждении санкций США против газопровода «Северный поток — 2» являются «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу, пишет 19 декабря немецкий таблоид Bild.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече с японским коллегой Тосимицу Мотэги они подробно обсудили проблему мирного договора.
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Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
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Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
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В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
Полиция задержала группу молодых людей, угрожавших охраннику в ресторане в центре Москвы, сообщает УВД по ЦАО.
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Овечкин вошел в топ-3 лучших игроков десятилетия по версии ESPN
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Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае
В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
Энергетика
Нефть приближается к $67 за баррель
Мировые цены на нефть установили новые сессионные максимумы, нефть Brent приближается к $67 за баррель в ходе торгов 19 декабря.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить требования к пивоварам
Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия») подготовил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
Происшествия
В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника
Полиция ведет поиск 12-летнего школьника, который вечером в четверг после уроков сел в маршрутное такси в Челябинске, чтобы ехать домой, но до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре УМВД России по Челябинску.
Хоккей
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Отец стрелявшего на Лубянке рассказал о своих отношениях с сыном
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Стеклянный потолок в науке треснул
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Шоу-бизнес
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В России впервые осужден владелец пиратских онлайн-кинотеатров
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Политика
Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе
В Донбассе нет иностранных войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Происшествия
Соседи рассказали о предполагаемом стрелке с Лубянки
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SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя
Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Футбол
ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов
Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.