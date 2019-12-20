Политика

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Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
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Дональд Трамп потребовал немедленного судебного процесса по импичменту в Сенате

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Газета.Ruвчера в 23:35

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

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Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в Сенате Конгресса США

ТАССвчера в 21:31

Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту

РБКвчера в 20:26

Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту

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Трамп потребовал не медлить с судебным процессом по его импичменту в Сенате

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