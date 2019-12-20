Политика
РИА НовостиТрамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.
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И вот после того, как Демократы не дали мне должного процесса в Палате представителей, ни адвокатов, ни свидетелей, ничего, а теперь они хотят указывать Сенату, как проводить их суд. По правде, нет у них никаких доказательств и никогда не появятся. Они хотят выйти. А я хочу немедленного суда!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАНародные новости вчера в 21:11
с чего всё началось
В своем Twitter Трамп упрекнул конгрессменов-демократов в том, что они «не обеспечили надлежащего судопроизводства в Палате представителей», отказавшись заслушивать юристов и свидетелей «безо всяких оснований».Телеканал 360°вчера в 20:30
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Трамп заявил, что демократы боятся стать свидетелями на процессе об импичменте
Газета.Ruвчера в 23:35
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