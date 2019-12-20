Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.
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Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

Газета.Ru04:43

Трамп потребовал немедленно передать дело об импичменте в сенат

RT на русском03:36

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

РИА Новостивчера в 21:52

Трамп потребовал не медлить с судебным процессом по его импичменту в Сенате

Интерфаксвчера в 21:34

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в Сенате Конгресса США

ТАССвчера в 21:31

Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту

РБКвчера в 20:26

Операция «Импичмент»: Трамп торопит, демократы затягивают

Вести.Ru02:50
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По информации, которую передаёт telegram-канал «112», отец Евгения Манюрова Фатих сделал предположение о причинах действий его сына.
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Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
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В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

РИА Новости 03:15
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РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
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Развитию НСЖ в какой-то мере способствовало сокращение объемов по ИСЖ: с одной стороны, страховщики стали больше внимания уделять НСЖ, с другой стороны - в ситуации нестабильности на фондовых рынках люди чаще стали выбирать продукты не с инвестиционной составляющей, а те, которые позволяют сохранять сбережения или копить и формировать финансовый резерв на будущее.
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Путин рассказал о росте зарплат россиян

Владимир Путин назвал способ роста реальных доходов россиян в ходе большой пресс-конференции.
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Корреспондента «Ъ» отпустили из полиции после задержания у здания ФСБ

Журналиста задержали без объяснения причин и отвели в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту. Ему не давали связаться с редакцией.
Коммерсантъ 05:12
Кино

В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
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Гаджеты

Карты RX 5600 XT могут выйти только с 6 ГБ памяти

Сообщается, что на сайте регулятора было замечено несколько видеокарт семейства Radeon RX 5600 XT компании Gigabyte.
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В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
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Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
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Россияне научились обходить запрет на анонимность в сети

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Экономика

Главный продавец телерекламы назвал достоинства и недостатки ТВ

Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ.
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Футбол

«Черчесов отлично готовит команду физически и тактически»

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Городской голова Калуги ушёл в отставку

Сегодня городской голова Калуги Дмитрий Разумовский ушел со своего поста.
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Facebook разрабатывает собственную операционную систему

Facebook разрабатывает собственную операционную систему, чтобы перестать зависеть от других техногигантов, таких как Google.
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Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

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США опередили Россию в рейтинге нарушителей антидопинговых правил

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) определило главного нарушителя антидопинговых правил в 2017 году.
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