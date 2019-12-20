Политика
РИА НовостиТрамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.
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Общество
Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США
Суд в Италии постановил экстрадировать топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США из-за обвинений в промышленном шпионаже.
Кино
Умерла актриса, сыгравшая девушку Бонда
Оже прославилась, сыграв девушку Джеймса Бонда Доминик Дерваль в картине «Шаровая молния». Роль спецагента тогда исполнял Шон Коннери.
Хоккей
Семен Варламов помог «Айлендерс» выиграть «Бостон»
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева снова покрасила волосы в розовый цвет
Происшествия
Отец стрелка с Лубянки предположил причину его поступка
По информации, которую передаёт telegram-канал «112», отец Евгения Манюрова Фатих сделал предположение о причинах действий его сына.
Футбол
ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов
Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
Армия и оружие
В Сирии прошёл второй этап испытаний истребителя Су-57
Новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии.
Происшествия
На трассе в Кузбассе столкнулись мазутовоз и бензовоз
Топливо разлилось и горит на участке федеральной трассы Р-255 в Кузбассе из-за столкновения мазутовоза и бензовоза, движение ограничено, информация о пострадавших и погибших уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Политика
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Экономика
Страховщики сменили фокус с инвестиционных продуктов на накопительные
Развитию НСЖ в какой-то мере способствовало сокращение объемов по ИСЖ: с одной стороны, страховщики стали больше внимания уделять НСЖ, с другой стороны - в ситуации нестабильности на фондовых рынках люди чаще стали выбирать продукты не с инвестиционной составляющей, а те, которые позволяют сохранять сбережения или копить и формировать финансовый резерв на будущее.
Общество
Путин рассказал о росте зарплат россиян
Владимир Путин назвал способ роста реальных доходов россиян в ходе большой пресс-конференции.
Происшествия
Корреспондента «Ъ» отпустили из полиции после задержания у здания ФСБ
Журналиста задержали без объяснения причин и отвели в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту. Ему не давали связаться с редакцией.
Кино
В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Шоу-бизнес
Мать Заворотнюк погрязла в долгах за коммуналку
Гаджеты
Карты RX 5600 XT могут выйти только с 6 ГБ памяти
Сообщается, что на сайте регулятора было замечено несколько видеокарт семейства Radeon RX 5600 XT компании Gigabyte.
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Здоровье
Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Технологии
Россияне научились обходить запрет на анонимность в сети
Основной драйвер развития всей киберпреступности, и, соответственно, привлекательность интернета для злоумышленников — анонимность действий в сети, пояснил "Газете.Ru" глава представительства Check Point Software Technologies Ltd. в России и СНГ Василий Дягилев.
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
Шоу-бизнес
Пригожин сравнил запевшую сестру Жанны Фриске с жуликами
Продюсер Иосиф Пригожин высказался о певице Наталье Фриске.
Экономика
Главный продавец телерекламы назвал достоинства и недостатки ТВ
Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ.
Футбол
«Черчесов отлично готовит команду физически и тактически»
Футболист рассказал о своих путешествиях, агентской деятельности и оценил перспективы национальной команды на чемпионате Европы 2020 года.
Политика
Городской голова Калуги ушёл в отставку
Сегодня городской голова Калуги Дмитрий Разумовский ушел со своего поста.
Технологии
Facebook разрабатывает собственную операционную систему
Facebook разрабатывает собственную операционную систему, чтобы перестать зависеть от других техногигантов, таких как Google.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Спорт
США опередили Россию в рейтинге нарушителей антидопинговых правил
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) определило главного нарушителя антидопинговых правил в 2017 году.