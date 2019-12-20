И вот после того, как Демократы не дали мне должного процесса в Палате представителей, ни адвокатов, ни свидетелей, ничего, а теперь они хотят указывать Сенату, как проводить их суд. По правде, нет у них никаких доказательств и никогда не появятся. Они хотят выйти. А я хочу немедленного суда!

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате. «Я хочу немедленного процесса», — написал Трамп в своём Twitter.

Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту

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