Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате. «Я хочу немедленного процесса», — написал Трамп в своём Twitter.
Читать в источнике
Комментировать11
Дональд Трамп
И вот после того, как Демократы не дали мне должного процесса в Палате представителей, ни адвокатов, ни свидетелей, ничего, а теперь они хотят указывать Сенату, как проводить их суд. По правде, нет у них никаких доказательств и никогда не появятся. Они хотят выйти. А я хочу немедленного суда!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАНародные новости 21:11

Подробнее о событии

Демократы не спешат передавать в сенат США дело об импичменте

Росбалт21:40

Трамп потребовал не медлить с судебным процессом по его импичменту в Сенате

Интерфакс21:34

Защищать Трампа в сенате от импичмента будет Чиполлоне

Комсомольская правда17:47

Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту

РБК20:26

Трамп заявил, что хочет немедленного начала процесса по импичменту в Сенате Конгресса США

ТАСС19:41

Кандидаты-демократы активно поддержали импичмент Трампу в сенате

РИА Новости20:51

Трамп выразил желание немедленно начать рассмотрение импичмента в Сенате

Московский Комсомолец21:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 21:44, Ашберн
Происшествия

Сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке

РИА Новости 16:56
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка

В Приморье полицейские задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в ограблении отделения Сбербанка в городе Находка.
РБК 21:21
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Политика

Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине

Немецкий журналист задал вопрос Владимиру Путину о убийстве в Берлине выходца из Кавказа.
Комсомольская правда 06:21
Экономика

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.
Коммерсантъ 17:31
Здоровье

Нижегородская область хочет получить 10 млрд руб. на развитие медицины

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам пресс-конференции Владимира Путина сегодня, 19 декабря, сообщил о том, что регион направит около 10 млрд рублей на программу развития первичной медпомощи.
Тема Нижний Новгород 15:35
Происшествия

Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве

Одним из основных методов в полиции назвали вскрытие запорных устройств автомобиля специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканирующих устройств.
РИА Новости 19:35
Происшествия

В Карелии c вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen

РИА Новости 19:24
Кино

Джон Бойега раскритиковал фильм «Звёздные войны: Последние джедаи»

Джон Бойега, исполнивший в фильмах «Звёздные войны» роль Финна, раскритиковал подход к созданию картины «Последние джедаи».
REGNUM 10:15
Общество

Суд вынес приговор владельцу крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров

По данным Group-IB, принимавшей участие в расследовании этого дела, Сайгин является владельцем крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшей из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал».
Ведомости 16:05
Авто

Новая Lada 4x4 получила больше доработок, чем ожидалось

Кроме салона, который, безусловно, считается главной гордостью обновленной «Нивы», машина слегка изменилась внешне.
Автоновости дня 12:05
Общество

МВД хочет получить право изымать детей из семьи

МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.
Коммерсантъ 12:56
Футбол

«Реал» представил видео спорных решений арбитра в матче с «Барселоной»

РИА Новости 05:35
Армия и оружие

В Нижнем Новгороде прошли испытания беспилотной машины

ГТРК Нижний Новгород 00:23
Общество

Правила выхода на пенсию изменятся в России

В 2021 году в России изменится возраст выхода на пенсию.
URA.Ru вчера в 23:26
Здоровье

Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы

Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Реальное время вчера в 14:36
Футбол

Роналду снова летает: он подпрыгнул выше перекладины и забил

Португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 17-го тура итальянской Серии А забил победный гол в ворота генуэзской "Сампдории".
МК-Спорт 05:02
Хоккей

Голы Воробьёва и Проворова помогли «Филадельфии» разгромить «Баффало»

Чемпионат 21:39
Происшествия

В ДТП на Алтае погибли пять человек

По предварительным данным, в отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП, одна женщина госпитализирована.
ТАСС 09:29
Политика

Россия ответит зеркально на санкции США — Путин

18 декабря комитет Сената по иностранным делам одобрил расширение ограничительных мер в отношении России, которые распространяются на российский госдолг, банковский сектор, энергетические проекты, индивидуальные санкции введены против политиков и бизнесменов РФ, а также 24 сотрудников ФСБ, которых США считают причастными к конфликту в Керченском проливе и задержанию украинских моряков.
Украина.ру 05:56
Политика

Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии

По словам главы государства, Белоруссия платит 127 долларов за тысячу кубометров газа, а другие страны — по 200 долларов, такими образом доходность от продаж отличается в четыре раза.
Lenta.ru 06:47
Авто

«Яндекс.Авто» получит обновленный дизайн и новые функции

Компания Яндекс 19 декабря выпускает новую версию системы бортового компьютера «Яндекс.Авто» с улучшенным дизайном и рядом долгожданных функций.
SpeedMe 04:05
Наука

Шимпанзе создают рок-музыку, кидая камни в деревья

Точную причину ученые пока не знают, но предполагают, что шимпанзе кидают камни только в те деревья, которые при ударе издают более насыщенный и долгий звук.
Машины и Механизмы вчера в 02:09
Армия и оружие

На Украине ввели список высших офицерских званий по образцу НАТО

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце ноября президент Украины и Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский ликвидировал в войсках институт прапорщиков и старшин, ввел новые звания по образцу НАТО: первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант.
Комсомольская правда 17:09
Спорт

Исинбаева воздержалась при голосовании по санкциям WADA

РИА Новости 06:33
Происшествия

Чемпион мира по вольной борьбе избил подчинённого в Якутии

В Якутске в офисе компании «Саханефтегазсбыт» случилось ЧП: генеральный директор, депутат Госсобрания Виктор Лебедев в ходе конфликта, связанного с трудовыми отношениями, нанёс подчиненному несколько ударов в лицо, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:32
Общество

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
Газета.Ru 05:14
Теннис

Шарапова победила впервые за четыре месяца

Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла товарищеский матч против австралийской спортсменки Айлы Томлянович .
Газета.Ru 15:26
Происшествия

Сын первого президента Грузии ранен в Тбилиси

Кавказский узел 12:27
Политика

Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
РИА Новости 16:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное