Политика
ИзвестияТрамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников администрации президента.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп требует от Японии и Южной Кореи повысить траты на военный контингент США
Комсомольская правда01:25
Япония отказалась выполнять требование США повысить расходы на американских военных
Московский Комсомолец06:45
СМИ: Трамп потребовал от Сеула и Токио резко увеличить расходы на контингент США
RT на русскомвчера в 23:45
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:37, Ашберн
Политика
Зеленский назвал обновленные КПП на границе с Крымом витриной Украины
Происшествия
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Футбол
Миллионер уволил тренера своего футбольного клуба и занял его пост
Единоборства
Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234
Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Политика
В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Москве
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в соревнованиях танцевальных дуэтов на пятом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Москве.
Общество
Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Общество
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Армия и оружие
Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
Происшествия
На севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб ребенок
Ребенок погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве, возгорание ликвидировано, сообщает МЧС России по столице в субботу.
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Футбол
Сборная России сыграла вничью с Уэльсом в матче отбора Евро-2020 U19
В Кардиффе на стадионе «Кардифф Интернейшнл Спортс» состоялся матч 2-го тура квалификации чемпионата Европы — 2020 U19 Россия — Уэльс.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Наука
В борьбе с депрессией поможет йога и дыхательные практики
Происшествия
Автомобиль с ребенком упал в Фонтанку и перевернулся
Автомобиль упал в реку Фонтанку вечером в субботу, 16 ноября, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Происшествия
Соколова на следственный эксперимент привезли в бронежилете
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Общество
Число задержанных на протестах «жёлтых жилетов» в Париже превысило 60
Число задержанных полицией участников митинга «жёлтых жилетов» в Париже возросло до 61.
Технологии
Google запускает бесплатного «убийцу» SMS
Речь идет о протоколе RCS (Rich Communication Services), через который можно отправлять сообщения с изображениями и создавать чаты до 100 пользователей.
Происшествия
Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Происшествия
Россияне заточили коммунальщиков в затопленном подвале
В Екатеринбурге жители одного из домов заперли в подвале аварийную бригаду коммунальщиков.
Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат
Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Авто
Chevrolet Camaro и Colorado оказались самыми ненадежными на рынке США
Самые надежные автомобили оказались у регулярного лидера рейтинга Lexus.
Происшествия
В Индии потерпел крушение палубный истребитель МиГ-29К
Истребитель МиГ-29К индийских ВМС упал в штате Гоа при выполнении тренировочного полета.
Происшествия
СМИ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка»
Ранее СМИ со ссылкой на родственников Гриценко сообщили, что неизвестные затащили банкира в чёрный автобус на глазах у ребёнка, с которым он гулял.