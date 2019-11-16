Политика

ИзвестияИзвестияТрамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников администрации президента.
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Трамп требует от Японии и Южной Кореи повысить траты на военный контингент США

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СМИ: Трамп потребовал от Сеула и Токио резко увеличить расходы на контингент США

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