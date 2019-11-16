Политика
ИзвестияТрамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников администрации президента.
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Япония отказалась выполнять требование США повысить расходы на американских военных
Московский Комсомолец06:45
СМИ: Трамп потребовал от Сеула и Токио резко увеличить расходы на контингент США
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Трамп требует от Японии и Южной Кореи повысить траты на военный контингент США
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
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В организме после употребления продуктов с искусственными трансжирами повышается уровень маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок, а также снижается концентрация холестерина ЛПВП (так называемого хорошего), выполняющего защитную функцию в отношении сердечно-сосудистой системы.
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Путин ошарашил чиновников ошибкой на саммите
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Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
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«Белый экран смерти» Эксперимент, который Google проводит над Google Chrome, привел к сбою в работе этого браузера в тысячах корпоративных сетей почти на два дня.
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Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам
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