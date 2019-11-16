Политика

ИзвестияИзвестияТрамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников администрации президента.
Читать в источнике
Комментировать55

Подробнее о событии

Япония отказалась повысить выплаты на содержание военного контингента США

РИА Новости08:46

Япония отказалась выполнять требование США повысить расходы на американских военных

Московский Комсомолец06:45

СМИ: Трамп потребовал от Сеула и Токио резко увеличить расходы на контингент США

RT на русскомвчера в 23:45

Япония отвергла требование Трампа повысить расходы на содержание военных США

Газета.Ru06:33

Трамп требует от Японии и Южной Кореи повысить траты на военный контингент США

Комсомольская правда01:25

Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Известиявчера в 23:57

СМИ: Япония отвергла требование США повысить расходы на содержание американских военных

ТАСС06:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
Происшествия

На Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко

РИА Новости 04:10
Происшествия

В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка

Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.
Новые Известия 08:40
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru 03:40
Происшествия

Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете

Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.
News.ru вчера в 14:34
Фигурное катание

Трусова выиграла московский этап Гран-при, Медведева стала второй

Трусова шла второй после короткой программы, однако в произвольной она стала лучшей с результатом 160,26 балла.
РИА Новости 11:25
Армия и оружие

Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

ВВС Израиля совместно с союзниками из США и европейских стран отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" на военных играх "Голубой флаг", проходивших на аэродроме Увда.
РИА Новости 08:27
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости вчера в 14:13
Происшествия

Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

РИА Новости 09:55
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
Общество

Число задержанных в ходе протестов в Париже превысило 100

ТАСС 10:50
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Здоровье

6 продуктов, которые вызывают в организме хроническое воспаление

В организме после употребления продуктов с искусственными трансжирами повышается уровень маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок, а также снижается концентрация холестерина ЛПВП (так называемого хорошего), выполняющего защитную функцию в отношении сердечно-сосудистой системы.
MedikForum.ru вчера в 23:00
Политика

Путин ошарашил чиновников ошибкой на саммите

"В Латинской Америке все очень быстро меняется", - был вынужден признать на пресс-конференции Владимир Путин, который еще недавно общался с другим президентом Бразилии - Дилмой Русеф, лишившейся власти в 2016 году в результате импичмента.
Московский Комсомолец вчера в 08:37
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Шоу-бизнес

Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

RT на русском 02:14
Интернет

Chrome сломался в компаниях по всему миру из-за эксперимента Google

«Белый экран смерти» Эксперимент, который Google проводит над Google Chrome, привел к сбою в работе этого браузера в тысячах корпоративных сетей почти на два дня.
CNews вчера в 07:57
Шоу-бизнес

Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам

Актуальные Новости вчера в 10:26
Происшествия

В Петербурге автомобиль с мужчиной и двумя детьми упал в Фонтанку

РИА Новости 11:14
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Известия 09:24
Футбол

Россия — Бельгия 0:1 (1-й тайм)

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.
Lenta.ru 10:57
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр 14 ноября в 13:26
Происшествия

При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек

В результате взрыва на севере Сирии недалеко от границы с Турцией в городе Эль-Баб погибли 10 мирных жителей, 15 человек были ранены.
Комсомольская правда 07:21
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Футбол

Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы

Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.
РИА Новости вчера в 13:59
Политика

Советница Вучича рассказала о состоянии президента

Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильно, сообщила его советница по СМИ Сузана Васильевич.
РИА Новости 05:42
Шоу-бизнес

Дочь показала видео, сделанное за день до смерти Аллы Вербер

Дочь опубликовала последнее видео фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер, которая умерла в августе в Италии.
Life.ru 04:13
Армия и оружие

Легковой автомобиль испытали ударной волной взрыва

Журналисты телеканала «Звезда» совместно с военными на специальном полигоне проверили действие взрывной волны на легковой автомобиль.
Газета DAILY вчера в 15:20
Происшествия

Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу

Газета.Ru 08:29
Автоспорт

Хэмилтон стал лучшим на третьей практике в Бразилии, Квят — седьмой

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат в третьей практике Гран-при Бразилии.
Матч ТВ 11:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное