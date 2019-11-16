Политика
News.ruЯпония отказалась увеличить бюджет на содержание американских военных
По данным РИА Новости, бюджет на содержание американского военного контингента в 2019 году составил 197,4 млрд иен. Соответственно, сумма, которую запросили США, составила 980 млрд иен. Отказ власти Японии аргументировали тем, что страна выплачивает суммы больше других союзных государств.
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Трамп требует от Японии и Южной Кореи повысить траты на военный контингент США
Комсомольская правда01:25
Япония отказалась выполнять требование США повысить расходы на американских военных
Московский Комсомолец06:45
СМИ: Трамп потребовал от Сеула и Токио резко увеличить расходы на контингент США
RT на русскомвчера в 23:45
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