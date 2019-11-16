Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников администрации президента.

Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Общество В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.

Здоровье Веганов предупреждают о повышенном риске инсульта Британские специалисты предупредили веганов, которые не приемлют ни мяса, ни рыбы, о повышенном риске развития инсульта.

Происшествия В общежитии в Киеве прогремел взрыв В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.

Экономика Верховная Рада утвердила государственный бюджет Украины на 2020 год Прогнозируемый рост ВВП составит 3.7%, инфляция не должна превысить 6%. В целом текст бюджета соответствует прогнозам многих украинских и мировых экономистов.

Политика Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.

Политика Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Шоу-бизнес Пропавшая актриса Татьяна Доронина нашлась в больнице Помощник актрисы Игорь Орба заявил, что Татьяна Доронина находится в больнице на плановом лечении. Ее должны выписать к 21 ноября.

Политика В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».

Здоровье В Туле обсудили проблемы медицины в селах Проблемы медицины в селах Тульской области обсудил губернатор Алексей Дюмин с представителями системы здравоохранения в пятницу, 15 ноября.