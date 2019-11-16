Политика

ИзвестияИзвестияТрамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников администрации президента.
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СМИ сообщили об отказе Токио платить в 4 раза больше за контингент США

Известия15:00

Япония отвергла требование Трампа повысить расходы на содержание военных США

Газета.Ru06:33

Япония отказалась выполнять требование США повысить расходы на американских военных

Московский Комсомолец06:45

СМИ: Япония отвергла требование США повысить расходы на содержание американских военных

ТАСС06:11

Япония отказалась повысить выплаты на содержание военного контингента США

РИА Новости08:46

Трамп требует от Японии и Южной Кореи повысить траты на военный контингент США

Комсомольская правда01:25

СМИ: Трамп потребовал от Сеула и Токио резко увеличить расходы на контингент США

RT на русскомвчера в 23:45
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:22, Ашберн
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В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

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Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
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В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
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В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу сборная России проиграла команде Бельгии.
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Piter.tv вчера в 14:22
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19-летний студент колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске открыл стрельбу в учебном заведении.
Алтайская правда 14 ноября в 02:20
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Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК 15:17
Политика

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
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В России предложили поднять цены на шипованные шины

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Политика

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Политика

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RT на русском 08:05
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В Туле обсудили проблемы медицины в селах

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Культурный код русского человека основывается на любви и сострадании, убежден председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.
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В пятницу, 15 ноября, в Венеции зафиксирован новый пик наводнения, возникшего в результате сильных осадков.
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Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
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Жители одного из домов Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия в квартирах отопления, передает «Киев оперативный».
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Об увольнении тренера не может быть и речи.
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В российский прокат выходит новый фильм Андрея Кончаловского «Грех»

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Ученые предупредили о глобальной эпидемии суперинфекции

Ученые предупредили общественность о том, что в мире уже развернулась глобальная эпидемия суперинфекции.
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Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

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