Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников администрации президента.

Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Автоспорт Себастьян Феттель: Макс заслужил поул Машина работала неплохо, по ходу квалификации её поведение улучшалось – это и было нашей целью.

Кино Журнал Time назвал главные фильмы десятилетия Журнал Time предоставил для ознакомления перечень главных фильмов последнего десятилетия.

Здоровье В Туле обсудили проблемы медицины в селах Проблемы медицины в селах Тульской области обсудил губернатор Алексей Дюмин с представителями системы здравоохранения в пятницу, 15 ноября.

Наука Ученые нашли самое мертвое место на Земле Ученые нашли на Земле место, где полностью отсутствует биологическая жизнь из-за суровости природных условий.

Политика Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.

Происшествия СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.

Шоу-бизнес Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.

Происшествия В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.

Шоу-бизнес Фанаты заявили, что Алла Пугачева выглядит моложе Ларисы Гузеевой Сравнив внешность обеих звёзд на совместном фото, сделанном несколько лет назад, фанаты заявили, что Примадонна выглядит гораздо моложе Ларисы Гузеевой, разница в возрасте которых составляет десять лет.

Происшествия На Кубани похоронили Анастасию Ещенко Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.

Единоборства Боец UFC пришел на взвешивание в образе Джокера Бразильский боец смешанных единоборств Маркус Перес появился на официальной церемонии взвешивания перед турниром UFC в гриме клоуна-злодея Джокера.

Футбол Сборная России уступила Бельгии со счетом 1:4 Сборная России по футболу 16 ноября уступила национальной команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.

Происшествия Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.

Хоккей «Авангард» обыграл в серии буллитов минское «Динамо» В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» дома потерпело поражение в серии буллитов от омского «Авангарда» со счетом 1:2. В составе минчан отличиться удалось Райану Спунеру в меньшинстве на 52-й минуте, у омичей шайбу забросил Свен Андригетто с передач Вячеслава Войнова и Сергея Шумакова на последней минуте встречи.

Общество Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Политика В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях".

Армия и оружие В Минобороны заявили об отсутствии мужеложства в российской армии Референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов рассказал о работе спецкомиссии ведомства, созванной для расследования убийства восьми военных рядовым Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье.

Происшествия Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего Уточняется, что по прибытии на место происшествия, полицейские обнаружили дом, в котором были найдены погибшие от огнестрельных ранений мужчина, женщина и 3-х летний ребёнок.

Общество В Испании закрыли дело против украинского олигарха Фирташа Суд Барселоны закрыл уголовное дело против украинского олигарха Дмитрия Фирташа, а также семнадцати человек, которых подозревали в отмывании денег ОПГ Семена Могилевича.

Происшествия СК проверит заявление о применении насилия на лекции историка Соколова Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что Бастрыкин потребовал "внимательно изучить и проверить всю поступающую информацию, связанную с действиями лектора в различные годы", передает "Российская газета".