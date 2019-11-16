Политика

ИзвестияИзвестияТрамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников администрации президента.
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СМИ сообщили об отказе Токио платить в 4 раза больше за контингент США

Известия15:00

Япония отказалась повысить выплаты на содержание военного контингента США

РИА Новости08:46

Трамп требует от Японии и Южной Кореи повысить траты на военный контингент США

Комсомольская правда01:25

СМИ: Япония отвергла требование США повысить расходы на содержание американских военных

ТАСС06:11

Япония отвергла требование Трампа повысить расходы на содержание военных США

Газета.Ru06:33

Япония отказалась выполнять требование США повысить расходы на американских военных

Московский Комсомолец06:45

СМИ: Трамп потребовал от Сеула и Токио резко увеличить расходы на контингент США

RT на русскомвчера в 23:45
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Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 14 ноября в 04:45
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть

Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Говорит Москва 03:11
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани

Аспирантку Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов, похоронят в ее родной станице на Кубани.
Газета.Ru вчера в 04:11
Здоровье

Кабмин поручил проконтролировать Всероссийскую диспансеризацию

Правительство России поручило Минздраву, Росздравнадзору и ФОМСу обеспечить контроль за проведением Всероссийской диспансеризации в 2019-2020 годах, а также оценить ее эффективность.
Парламентская газета 04:02
Политика

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
Телеканал 360° 14 ноября в 22:14
Общество

В ООН назвали главные причины смертности на российских дорогах

К высокой смертности на российских дорогах приводят изъяны в образовании водителей и пешеходов, езда за рулем в пьяном виде, использование водителями телефонов и недостатки в правовом преследовании нарушителей, заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.
РИА Новости 19:24
Политика

Осуждённый в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

Осуждённый в России за шпионаж отставной инспектор погранслужбы Норвегии Фруде Берг прибыл в Осло. Об этом сообщает телеканал NRK.
RT на русском 19:43
Игры

Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
CyberSport.ru 14 ноября в 14:38
Космос

The New York Times (США): как заглянуть в кротовую нору Вселенной (The New York Times)

В фильме «Интерстеллар» режиссера Кристофера Нолана (Christopher Nolan), снятом в сотрудничестве с физиком из Калифорнийского технологического института и нобелевским лауреатом Кипом Торном (Kip Thorne), астронавты через кротовую нору летят из Солнечной системы в другую галактику, чтобы найти замену нашей умирающей Земле.
ИноСМИ вчера в 04:18
Общество

Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

РИА Новости вчера в 14:50
Наука

Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике

Эксперимент с мышами, по мнению ученых, подтверждает, что достаточно незначительного увеличения поедаемого сахара, чтобы это повлияло на кишечник и стало пусковым механизмом неблагоприятных процессов в нем.
MedikForum.ru 14 ноября в 13:36
Шоу-бизнес

В Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград

ГлобалМСК.ру вчера в 07:16
Кино

Названы даты выпуска новых фильмов MCU

Disney объявила даты выпуска новых фильмов в рамках кинематографической вселенной Marvel.
Игромания.ру 14:18
Космос

Virgin Galactic начала готовить космических туристов к полетам

Основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном Virgin Galactic начала «Программу подготовки астронавтов», пишет TechCrunch со ссылкой на пресс-службу компании.
Forbes вчера в 11:11
Здоровье

Назван процент больных с неверным прогнозом продолжительности жизни

Медицинскими специалистами назван процент тяжелобольных с неверным прогнозом продолжительности жизни.
Ugpressa.ru 14 ноября в 11:03
Теннис

Медведев не сыграет в Кубке Дэвиса

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев не примет участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет 18-24 ноября в Мадриде.
Sports.ru 08:50
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru 18:02
Происшествия

СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
BFM.ru 09:52
Теннис

Циципас обыграл Федерера и вышел в финал Итогового чемпионата ATP

Чемпионат 11:20
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Технологии

Глава NVIDIA заявил, что переход на трассировку лучей неизбежен даже для консолей

Минувшая квартальная отчётная конференция NVIDIA не была информативной с точки зрения прояснения ситуации со сроками анонса первых 7-нм продуктов марки, но прочие эмоциональные высказывания главы и основателя компании Дженсена Хуанга (Jen-Hsun Huang) вполне закономерно легли в основу новостных публикаций.
3DNews 01:50
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
News.ru 06:38
Происшествия

В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
РБК 18:00
Музыка

17-летний житель Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»

17-летний житель Екатеринбурга Арсений Курчанин покорил жюри вокального шоу «Голос» на «Первом канале».
URA.Ru вчера в 14:10
Футбол

Криштиану Роналду жестко подшутил над фанатом

7 новостей 01:09
Футбол

Черчесов объяснил домашний разгром сборной от бельгийцев

Сборная России пропустила четыре гола в отборочном матче чемпионата Европы по футболу – 2020, поскольку изначально планировала играть в открытый футбол с бельгийцами.
Известия 18:30
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru 14:50
Экономика

Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию

Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
РИА Новости вчера в 00:00
Космос

Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода

Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.
Ридус 14 ноября в 05:10
Политика

Помощник Зеленского сообщил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе кораблей находится на завершающем этапе.
РБК 19:14
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