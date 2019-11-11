Политика
ИзвестияТрамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников администрации президента.
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СМИ: Трамп потребовал от Сеула и Токио резко увеличить расходы на контингент США
RT на русскомвчера в 23:45
Япония отказалась выполнять требование США повысить расходы на американских военных
Московский Комсомолец06:45
Трамп требует от Японии и Южной Кореи повысить траты на военный контингент США
Комсомольская правда01:25
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