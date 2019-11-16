Политика

ИзвестияИзвестияТрамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников администрации президента.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

СМИ: Трамп потребовал у Токио и Сеула в четыре раза повысить расходы на контингент США

ТАССвчера в 21:23

FP: Трамп требует от Токио и Сеула повысить траты на военный контингент США

РИА Новостивчера в 22:55

СМИ: Трамп потребовал от Сеула и Токио резко увеличить расходы на контингент США

RT на русскомвчера в 23:45

Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Известиявчера в 23:57

Трамп потребовал от двух стран резко увеличить расходы на контингент США

Московский Комсомолец00:14

Трамп требует от Японии и Южной Кореи повысить траты на военный контингент США

Комсомольская правда01:25

Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Газета.Ru03:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:36, Ашберн
Общество

Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к силовикам из-за угроз

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что авторам законопроекта о домашнем насилии, одним из которых является и она сама, угрожают в социальных сетях и по электронной почте.
Известия 02:51
Общество

Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть

Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 03:14
Армия и оружие

Американские военные испытали российский танк Т-80

Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
РИА Новости 02:22
Авто

Электрокроссовер Ford Mach-E в стиле Mustang рассекретили до премьеры

В движение Ford Mustang Mach E приводится электродвигателем, который также в зависимости от модификации будет отличаться мощностью от 255 до 282 л.с. При этом спецсерия The First Edition получит самый мощный вариант мотора – 333 л.с. и полный привод.
32CARS.ru вчера в 01:21
Общество

Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

РИА Новости вчера в 14:50
Наука

В людях нашли новый неизвестный вирус

Международная группа ученых обнаружила неизвестный тип вируса в образцах физиологической жидкости человека.
Lenta.ru 13 ноября в 13:01
Политика

Путин заявил о полном контакте с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что у него с украинским коллегой Владимиром Зеленским есть полный контакт.
RT на русском 14 ноября в 15:17
Спорт

Биатлонистка Миронова выиграла второй отборочный спринт в Тюмени

Биатлонистка Светлана Миронова одержала победу во втором контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени.
Чемпионат 04:01
Происшествия

На Кубани прошло прощание с убитой в Петербурге аспиранткой

В Краснодарском крае в станице Старовеличковской прошло прощание с убитой в Санкт-Петербурге аспиранткой Анастасией Ещенко.
RT на русском 04:17
Происшествия

Генштаб ВСУ начал расследование после взрывов на арсенале в Балаклее

RT на русском вчера в 11:16
Шоу-бизнес

Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам

Актуальные Новости вчера в 10:26
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Происшествия

В Татарстане при столкновении двух машин погибли четыре человека

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
РИА Новости 01:09
Единоборства

Боец UFC пришел на взвешивание в образе Джокера

Бразильский боец смешанных единоборств Маркус Перес появился на официальной церемонии взвешивания перед турниром UFC в гриме клоуна-злодея Джокера.
РИА Новости 03:05
Общество

Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2017 года признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg.
RT на русском 02:29
Общество

В Росбанке сообщили о сбое с операциями по картам

В ночь на 16 ноября в работе сервисов Росбанка произошел сбой. Об этом «РИА Новости» сообщили в call-центре банка.
РБК 03:30
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости вчера в 06:25
Политика

В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа

Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 13 ноября в 10:11
Технологии

Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом

Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Аргументы и Факты вчера в 11:14
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о неожиданной беременности от Джигана

Девушка, которая между прочим имеет уже троих детей, призналась, что хотела "замутить мальчика" только через полгода и поэтому беременность, хоть и оказалась желанной, но стала неожиданной.
Московский Комсомолец 03:48
Шоу-бизнес

Мама Александра Носика пропала в Москве

Сегодня СМИ сообщили тревожную новость — пропала мама Александра Носика.
StarHit.ru вчера в 06:40
Политика

Из-за проблем с сердцем госпитализирован президент Сербии

Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
REGNUM 03:14
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Хоккей

Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Газета.Ru вчера в 23:28
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов заявил о желании провести бой в Африке

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что не против поучаствовать в поединке на Африканском континенте.
Life.ru вчера в 17:30
Общество

Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети

Некоторое время назад в Сети был опубликован патент на новую пусковую установку.
Российская газета вчера в 04:27
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Политика

Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
РИА Новости вчера в 12:37
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать мотор машины зимой

Автоновости дня вчера в 13:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джон Болтон
Американский политик
Государственный и политический деятель США, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное