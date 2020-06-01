Политика
КоммерсантъТрамп потребовал от губернаторов быть жестче с протестующими
Президент США Дональд Трамп раскритиковал губернаторов за слабость. Он потребовал использовать более жесткую тактику к протестующим из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Такое заявление он сделал во время закрытой телеконференции, аудиозапись которой попала в СМИ.
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Авто
Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep
Официальной информации относительно гаммы силовых агрегатов компания не предоставляет, но коллеги из Китая говорят, что Haval B06 получит турбированные "четвёрки" объёмом 1.5 и 2.0 литра, устанавливаемые на кроссоверы F7 и F7x, а также гибридные модификации - умеренную и подключаемую.
Российская газета 09:33
Экономика
Средний размер ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 8%
Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года уменьшился по сравнению с мартом на 8%, до 2,39 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС 04:11
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
РИА Новости 09:27
Авто
Водителей могут начать штрафовать за брошенные во дворах автомобили
За оставление автомобиля придется заплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Mockva.ru 11:36
Энергетика
Американская нефть установила рекорд
Цена на американскую нефть WTI установила исторический рекорд в мае 2020 года на фоне восстановления спроса и рекордных сокращений добычи.
Lenta.ru вчера в 09:59
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США нацеливаются на Крым
Российские истребители приблизились к самолетам стратегической авиации В-1В, после чего американские бомбардировщики изменили направление полета, повернув от государственной границы РФ.
Свободная Пресса вчера в 09:01
Происшествия
На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе в связи с выявлением коронавирусной инфекции у двух местных рыбаков, сообщил РИА Новости во вторник вице-мэр муниципального образования Александр Овсянников.
РИА Новости 20:18
Здоровье
Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
Newsroom24 06:00
Шоу-бизнес
Алсу впервые опубликовала фото с сыном Рафаэлем
Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов поженились в 2006 году.
Вокруг ТВ 19:24
Футбол
«Лейпциг» обыграл «Кёльн» и поднялся на третье место в Бундеслиге
RT на русском 17:06
Хоккей
Дмитрий Кагарлицкий вернулся в московское «Динамо»
Москва, 1 июня 2020, 17:00 — REGNUM Петербургский СКА обменял нападающего Дмитрия Кагарлицкого в московское «Динамо», информирует пресс-служба «армейцев».
REGNUM 10:00
Космос
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
Российская газета вчера в 13:48
Политика
Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма
Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета 20:30
Кино
Режиссер «Отряда самоубийц» озвучил свою версию фильма
NewInform 06:53
Армия и оружие
В столицу Соединенных Штатов вошли войска
В столицу Соединенных Штатов вошли войска В Вашингтон направленно 250 солдат и сотрудники элитных подразделений спецслужб.
Экспресс газета 18:26
Политика
Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США
Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
Вести.Ru 07:57
Здоровье
В Свердловской области выявлено еще 283 случая коронавируса
За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 283 новых случая заражения коронавирусом.
Вечерние Ведомости 03:35
Общество
В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине
Московский Комсомолец Чита 00:19
Футбол
Федор Смолов может перейти в турецкий топ-клуб
По данным источника, Смолов попал в сферу интересов сразу нескольких топ-клубов турецкого первенства.
Vprognoze.ru 13:57
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Энергетика
Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года
Премия нефти российской марки Urals к цене североморской Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года: 2,3 доллара в Северо-Западной Европе и 2,8 доллара - в Южной Европе, сообщает международное ценовое агентство Argus.
РИА Новости 15:22
Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru 20:41
Политика
Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией
Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что сейчас нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины.
РИА Новости 17:00
Наука
«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
РИА Новости 20:44
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
Общество
В Приморье за сутки прирост заражённых SARS-CoV-2 составил 54 человека
Темп прироста заболевших составил 2,7%. Всего на утро 2 июня зарегистрировано в Приморье 2103 заражённых SARS-CoV-2, 19 человек скончались.
REGNUM 21:47
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Газета.Ru 11:50
Общество
У 29 вахтовиков ГОК на Камчатке подтвердили COVID-19
Коронавирус подтвердился у 29 вахтовых рабочих горно-обогатительного комбината "Аметистовый" на Камчатке, сообщил в своём Telegram-канале врио губернатора края Владимир Солодов.
РИА Новости 21:48
Армия и оружие
Армия Хафтара вернула контроль над городом аль-Асабиа в Ливии
ИА Красная Весна 08:36