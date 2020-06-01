Президент США Дональд Трамп раскритиковал губернаторов за слабость. Он потребовал использовать более жесткую тактику к протестующим из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Такое заявление он сделал во время закрытой телеконференции, аудиозапись которой попала в СМИ.

Трамп потребовал от губернаторов быть жестче с протестующими

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