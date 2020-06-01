Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп потребовал от губернаторов быть жестче с протестующими

Президент США Дональд Трамп раскритиковал губернаторов за слабость. Он потребовал использовать более жесткую тактику к протестующим из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Такое заявление он сделал во время закрытой телеконференции, аудиозапись которой попала в СМИ.
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СМИ: Трамп в резкой форме обратился к губернаторам из-за протестов

РИА Новости12:43

Трамп потребовал от губернаторов принимать жесткие меры к протестующим

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Трамп призвал губернаторов к более жестким мерам против участников беспорядков

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СМИ: Трамп призвал губернаторов действовать жёстче с протестующими

RT на русском13:19

Трамп потребовал от губернаторов быть жестче с протестующими

Коммерсантъ14:48

Трамп в резкой форме потребовал от губернаторов остановить беспорядки

РЕН ТВ12:35

Трамп призвал губернаторов штатов к более жестким мерам по отношению к протестующим

ТАСС13:15
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Энергетика

Американская нефть установила рекорд

Цена на американскую нефть WTI установила исторический рекорд в мае 2020 года на фоне восстановления спроса и рекордных сокращений добычи.
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На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом

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Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
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Алсу впервые опубликовала фото с сыном Рафаэлем

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов поженились в 2006 году.
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«Лейпциг» обыграл «Кёльн» и поднялся на третье место в Бундеслиге

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Дмитрий Кагарлицкий вернулся в московское «Динамо»

Москва, 1 июня 2020, 17:00 — REGNUM Петербургский СКА обменял нападающего Дмитрия Кагарлицкого в московское «Динамо», информирует пресс-служба «армейцев».
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Космос

Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
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Политика

Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма

Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
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Режиссер «Отряда самоубийц» озвучил свою версию фильма

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Армия и оружие

В столицу Соединенных Штатов вошли войска

В столицу Соединенных Штатов вошли войска В Вашингтон направленно 250 солдат и сотрудники элитных подразделений спецслужб.
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Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США

Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
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В Свердловской области выявлено еще 283 случая коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 283 новых случая заражения коронавирусом.
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В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине

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По данным источника, Смолов попал в сферу интересов сразу нескольких топ-клубов турецкого первенства.
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Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
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Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года

Премия нефти российской марки Urals к цене североморской Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года: 2,3 доллара в Северо-Западной Европе и 2,8 доллара - в Южной Европе, сообщает международное ценовое агентство Argus.
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Потенциально опасный астероид подлетает к Земле

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Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что сейчас нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины.
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Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
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Темп прироста заболевших составил 2,7%. Всего на утро 2 июня зарегистрировано в Приморье 2103 заражённых SARS-CoV-2, 19 человек скончались.
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Путин провел телефонный разговор с Трампом

Газета.Ru 11:50
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У 29 вахтовиков ГОК на Камчатке подтвердили COVID-19

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Армия Хафтара вернула контроль над городом аль-Асабиа в Ливии

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