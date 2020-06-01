Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп потребовал от губернаторов быть жестче с протестующими

Президент США Дональд Трамп раскритиковал губернаторов за слабость. Он потребовал использовать более жесткую тактику к протестующим из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Такое заявление он сделал во время закрытой телеконференции, аудиозапись которой попала в СМИ.
Читать в источнике
Комментировать68

Подробнее о событии

Трамп потребовал от губернаторов быть жестче с протестующими

Коммерсантъ14:48

Трамп в резкой форме потребовал от губернаторов остановить беспорядки

РЕН ТВ12:35

Трамп призвал губернаторов к более жестким мерам против участников беспорядков

Интерфакс13:42

СМИ: Трамп призвал губернаторов действовать жёстче с протестующими

RT на русском13:19

СМИ: Трамп в резкой форме обратился к губернаторам из-за протестов

РИА Новости12:43

Трамп потребовал от губернаторов принимать жесткие меры к протестующим

Известия13:57

Трамп призвал губернаторов штатов к более жестким мерам по отношению к протестующим

ТАСС13:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 20:21, Ашберн
Общество

Трампа эвакуировали в бункер в ходе протестов у Белого дома

Агенты Секретной службы США увели президента страны Дональда Трампа в подземный бункер в ходе протестов у Белого дома в пятницу вечером.
Московский Комсомолец вчера в 22:09
443
Космос

Новый «космический» фильм с Томом Крузом снимет Даг Лайман

Режиссёр и актёр уже имеют совместный опыт работы над двумя успешными фильмами Совместный проект Paramount Pictures, SpaceX и НАСА обрёл своего режиссёра.
Inc-news.ru 30 мая в 16:04
11
Здоровье

Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
Newsroom24 06:00
196
Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
142
Спорт

Геймеры в бешенстве: игру «Trackmania» им придется покупать несколько раз

Геймеры, которые очень ждали этой игры, взорвались негодованием.
Ридус 18:06
Политика

Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие страну беспорядки

Происходящие в США беспорядки следует считать актами терроризма, а не законной формой протеста, заявил президент США Дональд Трамп.
Интерфакс 19:43
14
Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

РИА Новости 09:27
470
Футбол

Болельщики назвали стадион «Краснодара» лучшим в РПЛ

Metaratings 11:37
Здоровье

Вирусологи объяснили задержку России на плато по коронавирусу

На протяжении последних двух недель, с 18 мая по 1 июня, численность заражений коронавирусом в России варьировалось в районе 9 тыс. человек в день.
РБК 20:00
Космос

Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
Российская газета вчера в 13:48
2K
Кино

Сериал «Черная лестница» стартует 1 июня на НТВ

Комсомольская правда 01:26
12
Кино

Слухи: Руби Роуз в сериале «Бэтвумен» заменит звезда WWE

По слухам, одной из вероятных претенденток на роль Кейт Кейн является звезда женского реслинга Соня Девилль.
Киноафиша России 06:20
Политика

На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в «будапештском формате», но без участия России на первых порах.
РБК 20:09
6
Политика

Польша решила вырыть канал в обход России в Балтийском море

МонаВиста 12:25
45
Происшествия

На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом

Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе в связи с выявлением коронавирусной инфекции у двух местных рыбаков, сообщил РИА Новости во вторник вице-мэр муниципального образования Александр Овсянников.
РИА Новости 20:18
Авто

Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep

Официальной информации относительно гаммы силовых агрегатов компания не предоставляет, но коллеги из Китая говорят, что Haval B06 получит турбированные "четвёрки" объёмом 1.5 и 2.0 литра, устанавливаемые на кроссоверы F7 и F7x, а также гибридные модификации - умеренную и подключаемую.
Российская газета 09:33
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета вчера в 23:06
527
Общество

Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru 02:54
14
Политика

Дональд Трамп перенес саммит G7 и позовет на него Владимира Путина

Дату проведения саммита G7 перенесли с конца июня на сентябрь. Такое решение принял американский руководитель Дональд Трамп.
Актуальные Новости вчера в 04:41
1,1K
Экономика

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия вчера в 19:07
108
Космос

Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года

Ранее Колмыков рассказал РИА Новости, что запуск первого метеорологического космического аппарата "Арктика-М" планируется на конец года, ведется изготовление второго аппарата, который будет запущен в 2023 году.
РИА Новости 20:14
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца

Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 18:44
242
Экономика

Путин поручил выплатить закрывшимся ИП по 36 390 рублей

На совещании о ситуации на рынке труда Президент поручил выплатить ИП, прекратившим работу с 1 марта 2020 года, пособия по безработице за март, апрель и май.
Бухгалтерия.ру 08:47
2
Общество

Глава ВОЗ сообщил о новой вспышке Эболы в Конго

«Страна уже находится на финальном этапе борьбы с Эболой в восточной части, а также с COVID-19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори», — отметил гендиректор ВОЗ.
Известия 11:35
13
Хоккей

Дмитрий Кагарлицкий вернулся в московское «Динамо»

Москва, 1 июня 2020, 17:00 — REGNUM Петербургский СКА обменял нападающего Дмитрия Кагарлицкого в московское «Динамо», информирует пресс-служба «армейцев».
REGNUM 10:00
Общество

В Москве заработали непродовольственные магазины

В Москве начали работу непродовольственные магазины, в том числе те, что расположены на территории торговых центров.
RT на русском 08:39
410
Технологии

Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул

Некоторые эксперты советуют перед этим высушить смартфон, используя различные народные средства, такие как рис, фен и даже пылесос.
ПРАЙМ 19:03
Кино

Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»

Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor 07:42
14
Шоу-бизнес

Шнуров написал матерное стихотворение про попросивших помощи звезд

Evo-rus.com 02:19
110
Экономика

Аргентина продлила переговоры о реструктуризации долга

Правительство Аргентины продлило срок действия предложения о реструктуризации долга перед иностранными кредиторами до 12 июня.
ТАСС 19:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное