Политика
КоммерсантъТрамп потребовал от губернаторов быть жестче с протестующими
Президент США Дональд Трамп раскритиковал губернаторов за слабость. Он потребовал использовать более жесткую тактику к протестующим из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Такое заявление он сделал во время закрытой телеконференции, аудиозапись которой попала в СМИ.
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Трамп призвал губернаторов к более жестким мерам против участников беспорядков
Интерфаксвчера в 13:42
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Наука
В «Росатоме» заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19
РИА Новости вчера в 20:44
Общество
В Москве заработали непродовольственные магазины
Агентство ТАСС опубликовало сегодня прогноз, согласно которому в ближайшие дни в Москве отроются пятьдесят-шестьдесят процентов непродовольственных магазинов.
Эхо Москвы вчера в 03:04
Космос
Корабль Crew Dragon компании SpaceX стартовал к МКС
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX стартовал к МКС.
Областная газета 31 мая в 02:35
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru вчера в 08:02
Кино
Алексей Воробьев снялся в сериале «Космические войска» от Netflix
NewInform вчера в 06:46
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Политика
Путин уволил главу МВД Новосибирской области Юрия Стерликова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении начальника ГУ МВД по Новосибирской области генерал-лейтенанта полиции Юрия Стерликова.
АиФ Новосибирск вчера в 23:36
Авто
Бренд Haval показал новый кроссовер
Официальную информацию о моторной гамме компания пока не предоставляет, но коллеги из Китая говорят, что Haval B06 получит 1,5- и 2,0-литровые турбированные «четвёрки», устанавливаемые на кроссоверы F7 и F7x, вдобавок гибридные модификации — умеренную и подключаемую.
Тарантас Ньюс вчера в 11:23
Происшествия
РЖД запретили отправку грузов на Мурманск из-за рухнувшего моста
Обрушение моста на перегоне между станциями Кола и Выходной неподалеку от Мурманска сделал невозможной доставку грузов в этот областной центр по железной дороге.
РБК вчера в 13:20
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал, как подросли его дети
Артист признался, что его полуторагодовалая дочь, несмотря на маленький возраст, уже показывает характер и даже пытается воспитывать старшего брата, подстраивая его под свои интересы.
Bimru.ru вчера в 08:40
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов раскрыл свои планы на лето после развода
Популярный музыкант и продюсер Эмин Агаларов недавно засветился во всех заголовках СМИ после того, как заявил о своем разводе с Аленой Гавриловой, с которой прожил в браке чуть меньше двух лет.
Слово и Дело вчера в 10:44
Общество
В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий
С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск 31 мая в 23:19
Единоборства
Отказ Джона Джонса от титула UFC может отразиться на Стипе Миочиче
FightTime.ru вчера в 04:19
Здоровье
В Новосибирской области число коронавирусников выросло в 6 раз
Стоит подчеркнуть, что Новосибирская область продолжает оставаться на 4-м месте в СФО по заболеваемости на 100 тысяч населения Впрочем, лидерами по приросту заболевших являются Республика Тыва (рост в 32 раза, то есть, на 3097%), Иркутская и Омская области.
Новая Сибирь 00:21
Общество
Минпросвещения планирует очный выпускной для школьников
Выпускной вечер для школьников в этом году планируется провести в очном формате.
Росбалт вчера в 07:45
Кино
HBO представил трейлер детективного мини-сериала «Перри Мейсон»
На HBO 21 июня выходит мини-сериал о Перри Мейсоне — главном герое знаменитого книжного нуар-сериала, написанного американским писателем, классиком детективного жанра Эрлом Стенли Гарднером.
Киноафиша России вчера в 02:21
Политика
Лукашенко пообещал, что майданов в Белоруссии не будет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал основой основ государственную безопасность.
News.ru вчера в 05:26
Армия и оружие
В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России
Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов.
RT на русском вчера в 08:37
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня среды из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
РИА Новости вчера в 21:29
Политика
Украинская делегация обсудит в Берлине планы по «деоккупации» Крыма
Украинская делегация планирует визит в Германию для обсуждения планов по Донбассу и «деоккупации» Крыма.
News.ru вчера в 17:28
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
Политика
Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
Общество
Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения за сутки
Кемерово, 1 июня 2020, 07:35 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM вчера в 00:35
Наука
Создана новая периодическая таблица элементов
Японские физики смогли создать новую периодическую таблицу элементов. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 05:59
Кино
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки
ГЛАС.RU 00:30
Политика
Путин назначил нового главу полиции ЯНАО
«Президент России Владимир Путин назначил полковника Сергея Костенко на пост начальника управления МВД по ЯНАО», — сообщает издание.
URA.Ru вчера в 12:05
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Происшествия
Участники протестов разграбили магазины на Манхэттене в Нью-Йорке
Участники протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, под покровом темноты разграбили небольшие десяти магазинов на Манхэттене в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».
Вести ФМ 00:28
Общество
С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей
С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru 31 мая в 17:26