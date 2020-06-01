Политика

ИзвестияИзвестияТрамп потребовал от губернаторов принимать жесткие меры к протестующим

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 1 июня, провел совещание с губернаторами штатов и потребовал от них более жесткой реакции на протесты, вспыхнувшие на фоне гибели афроамериканца в результате задержания полицейскими.
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Трамп потребовал от губернаторов принимать жесткие меры к протестующим

Известия13:57

Трамп призвал губернаторов к более жестким мерам против участников беспорядков

Интерфакс13:42

Трамп в резкой форме потребовал от губернаторов остановить беспорядки

РЕН ТВ12:35

СМИ: Трамп призвал губернаторов действовать жёстче с протестующими

RT на русском13:19

СМИ: Трамп в резкой форме обратился к губернаторам из-за протестов

РИА Новости12:43

Трамп обвинил губернаторов в слабости на фоне беспорядков в стране

Газета.Ru13:32

Трамп призвал губернаторов штатов к более жестким мерам по отношению к протестующим

ТАСС13:15
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Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

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Здоровье

В Краснодаре выздоровели 65% заболевших коронавирусов

В Краснодаре на 1 июня в связи с выздоровлением выписали 65% пациентов, ранее госпитализированных с коронавирусной инфекцией.
Деловая газета. Юг 02:27
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Происшествия

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
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Политика

Мишустин заявил о снятии ограничений по коронавирусу в Крыму

Уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму позволяет региону начать постепенное ослабление принятых в связи с пандемией ограничений, заявил глава правительства России Михаил Мишустин.
КП - Крым 08:09
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Космос

Почему успех Илона Маска означает поражение российского космоса

Американская частная космическая компания Space-X Илона Маска впервые осуществила запуск пилотируемого корабля.
Московский Комсомолец 30 мая в 17:53
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Гаджеты

ZTE представила смартфон ZTE Axon 11 SE

Компания ZTE официально представила смартфон Axon 11 SE, который стал самым дешёвым 5G-устройством в ассортименте компании.
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Общество

Почасовая минималка в России

Введение почасовой минималки следует ожидать в октябре 2020 года. Сейчас в России введен МРОТ - минимальный размер оплаты труда в месяц.
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Происшествия

Украинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США

По информации Fox9, водитель автоцистерны, 35-летний украинец Богдан Вечирко пытался на большой скорости въехать в толпу протестующих, которые перекрыли трассу из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Российская газета 06:59
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Авто

BMW отзывает в России 76 автомобилей

Немецкая компания BMW отзывает в России седаны 5-Series (G30) и 7-Series (G11).
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Фигурное катание

Трусова рассказала, какие прыжки исполнит в новом сезоне

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, какие из прыжков войдут в её программу. Спортсменка выступила в эфире инстаграма.
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Происшествия

Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе

Вскрытие показало, что смерть чернокожего Джорджа Флойда наступила в результате удушья от оказания сильного давления со стороны полицейских.
Lenta.ru 17:14
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Армия и оружие

Кедми назвал абсолютные мишени для уничтожения, выбранные Россией на территории НАТО

Военно-политический эксперт Яков Кедми рассказал, какие страны НАТО являются "абсолютными мишенями для уничтожения" Россией в случае войны.
Экономика сегодня вчера в 05:00
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Политика

Работники Facebook провели онлайн-протест против Цукерберга

Вашингтон, 2 июня 2020, 01:16 — REGNUM Ряд сотрудников американской корпорации Facebook провели виртуальную протестную акцию против позиции главы компании Марка Цукерберга по сообщениям президента США Дональда Трампа в соцсетях, передает телеканал NBC.
REGNUM 18:16
Политика

Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил ООН принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей.
РИА Новости 18:30
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Общество

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru 18:38
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», сменило владельца: теперь оно принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ).
Lenta.ru 17:40
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Общество

Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год

По словам Раковой, в Москве создано пять временных госпиталей, аналогичному созданному на ВДНХ, на 10 тыс. коек, из которых 600 - реанимационные.
Интерфакс 16:10
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Армия и оружие

В столицу Соединенных Штатов вошли войска

В столицу Соединенных Штатов вошли войска В Вашингтон направленно 250 солдат и сотрудники элитных подразделений спецслужб.
Экспресс газета 18:26
Общество

Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
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Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
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Финансы

Почему рубль растет, невзирая на кризис

Если в начале марта при стоимости барреля Brent в 50 долларов американская валюта торговалась на уровне 66 рублей, а рублевая стоимость нефти была 3300 рублей, то теперь, при цене Brent в 35 долларов за бочку и стоимости доллара в 70,6 рублей, она находится на отметке 2470 рублей, рассчитал Бабин.
Ридус вчера в 18:40
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Наука

Создан имплантат, активирующий выработку инсулина

Ученые создали специальное устройство для больных диабетом второго типа, содержащие продуцирующие клетки, которые способны управляться при помощи электронного блока.
Live24 вчера в 05:08
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Авто

Новую Toyota Land Cruiser Prado могут превратить в кроссовер

Новая генерация Toyota Land Cruiser Prado может дебютировать в августе 2022 года.
Народные новости 29 мая в 12:26
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Авто

Десятки электромобилей выбросили на свалку в США

В результате десятки невостребованных электромобилей из автопарка фирмы буквально выбросили на свалку.
Motor 09:53
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Политика

Путин отправил в отставку четырех генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей ряда высокопоставленных силовиков.
Первое антикоррупционное СМИ 10:36
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Наука

Понижение уровня стресса помогло вернуть цвет седым волосам

Evo-rus.com 10:46
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Энергетика

«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года

Дочернее общество "Газпрома" "Газпром экспорт" заключило долгосрочный контракт на поставку природного газа в Грецию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 08:54
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Происшествия

500 кг краба изъяли у двоих браконьеров на берегу залива Терпения

Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области на восточном побережье залива Терпения задержаны два гражданина России за незаконную добычу ВБР.
Сахалин.Инфо 18:02
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