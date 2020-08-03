Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Президент США Дональд Трамп заявил, что приложение TikTok прекратит работу в США с 15 сентября, если его не купит Microsoft или другая американская компания.
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Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября

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Трамп заявил, что американская компания должна купить TikTok до 15 сентября

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Война Трампа против TikTok

BFM.ru03:34
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Новый национальный стандарт для автомобильных номеров вступил в силу в России с 4 августа.
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В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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Финансы

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Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

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