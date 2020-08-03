Политика
КоммерсантъТрамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Президент США Дональд Трамп заявил, что приложение TikTok прекратит работу в США с 15 сентября, если его не купит Microsoft или другая американская компания.
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Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Известия 16:09
Политика
Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США
Американский лидер Дональд Трамп считает, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в США начала отступать.
RT на русском 18:19
Общество
В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок
Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок.
РИА Новости 10:49
Общество
ВОЗ завершила работу в Китае по установлению происхождения COVID-19
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) завершили работу по расследованию происхождения коронавируса в Китае.
Деловое.ТВ 09:21
Экономика
Журналист рассказал о рекордном падении экономики в развитых странах
Экономика КНР смогла вернуться к росту во втором квартале текущего года на фоне рекордного падения по итогам первого квартала в 7%.
Экономика сегодня 03:28
Политика
На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»
Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru 12:50
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
Давыдов.Индекс 04:59
Экономика
Минфин выступил за увеличение налога для российских нефтяников
Кабмин рассмотрит законопроект, касающийся изменения параметров налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяных компаний в России, согласно инициативе Минфина РФ.
Политическая Экспертиза 04:57
Политика
ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
РИА Новости 15:48
Происшествия
Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК 18:16
Финансы
В России замедлился рост спроса на наличные деньги
Москва, 4 августа 2020, 01:25 — REGNUM Объём наличных денег в обращении в России в июле 2020 года вырос на 179 млрд рублей.
REGNUM 18:25
Общество
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Новый национальный стандарт для автомобильных номеров вступил в силу в России с 4 августа.
Lenta.ru 18:47
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Финансы
Nasdaq установил рекорд закрытия на Уолл-стрит
Нью-Йорк, США, 3 августа 2020, 23:50 — REGNUM Все индексы Уолл-стрит завершили торги 3 августа в плюсе, Nasdaq закрылся с рекордом благодаря росту котировок Microsoft, Apple и Alphabet.
REGNUM 16:50
Космос
Астрофизики впервые засекли мощный радиовсплеск от «бывшей» звезды
Источником мощных сверхкоротких радиовсплесков может быть космический объект под названием магнетар, 28 июля сообщила пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА).
ИА Красная Весна 01 августа в 12:59
Общество
Осипов рассказал, почему его заместитель Нехаев уехал на Камчатку
Губернатор Забайкальского края рассказал, что его бывший заместитель Сергей Нехаев уехал на Камчатку по решению «команды по развитию Дальнего Востока», в которую входят оба.
Чита.Ру 05:25
Общество
Адвокат Виктора Бута не может выйти с ним на связь
РИА Новости 16:40
Общество
Российский электромобиль Zetta появится в конце 2020 года
Как ранее сообщали «Автоновости дня», изначально Zetta должен был пойти «в серию» в первом квартале 2020 года.
Автоновости дня 01:35
Экономика
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета 02:24
Футбол
Ловрен показал фотографию с Путиным
Новобранец петербургского "Зенита" Деян Ловрен показал фотографию с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время интервью You-Tube-каналу сине-бело-голубых.
Газета.Ru 17:08
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском 14:45
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК 16:34
Здоровье
23 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области
3 августа Амурской области подтверждено 23 новых случая коронавируса: 16 - в Благовещенске, три - в Благовещенском районе, два - в Свободном, по одному - в Белогорске и Ивановском районе.
Телепорт 03:57
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Происшествия
В Ярославле ЛГБТ-активист пожаловался, что его избили десантники
В Ярославле ЛГБТ-активист провел акцию, приуроченную ко Дню ВДВ, и рассказал порталу "76.ru", что стал жертвой нападения десантников.
РИА Новости вчера в 18:15
Общество
Испытания беспилотного «летающего такси» прошли в Германии
В CityAirbus помещается четыре пассажира. Воздушное такси сможет развивать скорость до 120 километров в час.
Слово и Дело 19:10