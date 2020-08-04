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Газета.Ru
Газета.Ru

Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Американский лидер пояснил, что может подписать соответствующий исполнительный указ или использовать чрезвычайные экономические полномочия. Два дня спустя он и вовсе поставил компании ультиматум, заявив, что TikTok должен быть продан американской компании до 15 сентября.В источнике
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RT на русском

МИД КНР отреагировал на требование Трампа продать TikTok

RT на русском04:20
РБК

Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября

РБКвчера в 15:00
Газета.Ru

Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Газета.Ru02:46
ТАСС

Трамп считает, что в приобретении TikTok заинтересованы другие компании, помимо Microsoft

ТАСС19:27
ТВ Центр

Борьба США и Китая: Трамп выдвинул ультиматум Tik Tok

ТВ Центрвчера в 15:41
BFM.ru

Трамп требует продать TikTok американской компании до 15 сентября. В Китае называют это «кражей»

BFM.ru04:00
РИА Новости

Трамп потребовал продать TikTok до 15 сентября

РИА Новостивчера в 13:43
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В центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на детях

Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
РИА Новости02:04
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В Новодевичьем монастыре найдены остатки стен времен Бориса Годунова

Ученые обнаружили остатки фундаментов башни и стены Новодевичьего монастыря, которые были построены во времена правления Борисова Годунова, сообщили в пресс-службе Института археологии РАН.
Российская газета04:04
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Навка опубликовала редкие кадры свадебного танца с Песковым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в день пятой годовщины свадьбы с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым опубликовала архивные кадры традиционного танца жениха и невесты.
Народные новостивчера в 06:55
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