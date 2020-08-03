Политика
Газета.RuТрамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Американский лидер пояснил, что может подписать соответствующий исполнительный указ или использовать чрезвычайные экономические полномочия. Два дня спустя он и вовсе поставил компании ультиматум, заявив, что TikTok должен быть продан американской компании до 15 сентября.
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Единоборства
Нурмагомедов пообещал «утопить» Гэтжи в октагоне
РИА Новости 02:35
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Происшествия
Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым
ТАСС вчера в 12:12
Технологии
Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:11
Армия и оружие
Эсминец Porter ВМС США сломал в Черном море противоракетный радар
Ряд средств массовой информации сообщает, что американский ракетный эсминец USS Porter в ходе своего пребывания в Черном море повредил свою радиолокационную ракетную станцию AN/SPY-1.
Военное дело 01:47
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
Общество
В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным
Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Общество
Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 02:48
Общество
За сутки 93 человека заболели коронавирусом в Саратовской области
По данным оперштаба, 4 августа общее количество заболевших COVID-19 составляет 9784 человека в Саратовской области.
АиФ Саратов 01:56
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Здоровье
Роспотребнадзор: в Россию осенью придут три обновленных штамма гриппа
Роспотребнадзор заявил, что осенью в Россию придут четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых обновленные.
Реальное время 00:27
Общество
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
Ведомости 02:15
Общество
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета вчера в 20:25
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Общество
ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро
Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 14:38
Шоу-бизнес
Светлана Лобода опубликовала снимок топлес и взбудоражила подписчиков
На снимке артистка запечатлена сидя на балконе виллы, из одежды на ней только крошечные трусики.
Privet-Rostov.ru 02:38
Шоу-бизнес
Навка показала поклонникам нежное фото с Песковым в годовщину свадьбы
Известная российская фигуристка Татьяна Навка тепло поздравила супруга Дмитрия Пескова с годовщиной свадьбы.
ФАН 02 августа в 03:35
Политика
33 задержанных в Минске россиянина направлялись через Стамбул за океан
В эфире телеканала "Россия 1" один из руководителей дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Белоруссия Кирилл Плетнев, который встречался с арестованными в Минске 33 гражданами России, заявил, что конечной целью в их поездке являлась одна из стран Латинской Америки.
Комсомольская правда вчера в 07:53
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 11:59
Авто
Опубликованы рендеры нового поколения УАЗ «Хантер»
Пользователи Сети смогли оценить дизайн следующего поколения УАЗ «Хантер».
Дни24 01:48
Гаджеты
Названы смартфоны Xiaomi, которые обновятся до Android 11
Известно, что новую операционную систему получат Xiaomi серии Redmi К – 30 и 30 Pro, Racing Edition.
Evo-rus.com 01:28
Политика
Стало известно о подготовке срочной мобилизации в Белоруссии
Источники проекта WarGonzo в белорусских силовых структурах не уточняют, проводится ли подготовка к срочной мобилизации исключительно в приграничных с Россией областях или на территории всей республики.
Lenta.ru 02:17
Армия и оружие
Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО
ВСУ получат вместо автомата Калашникова винтовки UAR-15. Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО.
Piter.tv вчера в 01:34
Политика
Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
Канцлер Германии Ангела Меркель не раз заявляла, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий.
РИА Новости вчера в 23:17
Футбол
Ловрен показал фотографию с Путиным
Новичок «Зенита» в интервью для официального ютуб-канала питерского клуба продемонстрировал фотографию с президентом России Владимиром Путиным.
Евро-футбол.ру вчера в 16:08
Общество
В центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на детях
Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
РИА Новости 02:04