Политика
РБКТрамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok американской компании до 15 сентября.
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Но если кто-то, Microsoft или кто-то еще, купит ее, то это будет интересно.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШААргументы недели 15:30
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Футбол
Ловрен показал фотографию с Путиным
Газета.Ru 17:08
Армия и оружие
SANA сообщило об отражении воздушной атаки в районе Дамаска
Силы противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку на юго-западе столичной провинции Дамаск, передает сирийское государственное агентство SANA.
РБК 16:37
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Финансы
Экономист предупредил о возможности дальнейшего снижения курса рубля
По мнению аналитика, курс евро может к концу года достигнуть 100 рублей, курс доллара - 75-80.
RuNews24.ru 07:13
Путешествия
Гостиницы Абхазии в августе могут наводнить туристы
В первых числах августа регион наводнят туристы, а в гостиницах уже почти не осталось свободных номеров.
Neva.Today 17:30
Происшествия
Число жертв коронавируса в Москве превысило 4,5 тыс. человек
В Москве за последние 24 часа скончались 12 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.
РБК 17:08
Шоу-бизнес
Наталия Орейро показала, как кормит ребенка грудью
Знаменитость продемонстрировала, как кормит наследника и рассказала, насколько важным считает контакт матери и малыша через этот процесс.
Территория новостей 02:27
Происшествия
Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест
Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
RT на русском 16:30
Футбол
«Зенит» является фаворитом в матче за Суперкубок России
Ловрен допустил, что сможет сыграть с "Локомотивом" за Суперкубок России Около 7 тысяч болельщиков могут посетить матч за Суперкубок "Зенит" – "Локомотив" "Локомотив" может выйти вторым составом на матч за Суперкубок с "Зенитом"
Metaratings 04:00
Экономика
Журналист рассказал о рекордном падении экономики в развитых странах
Экономика КНР смогла вернуться к росту во втором квартале текущего года на фоне рекордного падения по итогам первого квартала в 7%.
Экономика сегодня 03:28
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Первоначальный взнос по льготной ипотеке снижается с 20 до 15 процентов, такое постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:05
Общество
Рособрнадзор: ЕГЭ на 400 баллов сдали два участника, на 300 – 26
Единый госэкзамен на 400 баллов в 2020 году сдали два участника, на 300 баллов – 26 человек, следует из презентации, демонстрируемой на пресс-конференции врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
РИА Новости 04:53
Наука
Доисторические гигантские деревья могут появиться в Европе
Одно из самых старых деревьев на Земле – секвойя – может приспособиться к климату и произрастать на территории Западной Европы.
Цензуры.Нет 06:59
Армия и оружие
Украинские силовики трижды нарушили перемирие в ДНР
Три случая нарушения перемирия со стороны украинских силовиков зафиксированы в течении понедельника, следует из данных Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), приводимых 3 августа в Telegram-канале центра.
ИА Красная Весна 15:03
Религия
Патриарх Кирилл не подтвердил заявления о своем материальном богатстве
Народные новости вчера в 08:03
Общество
Посылки из Китая с неизвестными семенами объяснили мошенничеством
Напомним, ранее стало известно о получении жителями ряда стран, среди которых США, Канада, Новая Зеландия и Великобритания, загадочных посылок из КНР, в которых вопреки надписям на упаковках о бижутерии или игрушках находились неизвестные семена.
Деловое.ТВ вчера в 04:27
Политика
Особое мнение: Валерий Соловей
Н. Росебашвили ― Напомню, что Валерий Соловей, политолог с нами по Скайпу в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 15:01
Технологии
Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки, частота которых находится за пределами человеческого восприятия.
Газета.Ru вчера в 15:19
Футбол
Прядкин объяснил, почему Дзюба получил приз лучшего бомбардира РПЛ
Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему титул лучшего бомбардира турнира по итогам сезона-2019/20 был разделен между нападающими «Зенита» Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном.
Матч ТВ 15:29
Шоу-бизнес
Вика Цыганова похвасталась стройной фигурой в красном купальнике
Актуальные Новости 15:48
Единоборства
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе
Главным сражением мероприятия стал бой между американцами, выступающими в средней весовой категории, Дереком Брансоном и Эдменом Шахбазяном.
CT news 07:05
Финансы
Спрос на наличные в России вернулся к докризисным значениям
Спрос на наличные еще сохранялся на повышенном уровне в первой половине июля, но во второй части месяца уже снизился и приблизился к сезонной динамике, сообщил РБК представитель Банка России.
РБК 17:00
Происшествия
В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»
RT на русском 07:39
Футбол
Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева
Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
RT на русском 16:42
Кино
Сериал «Охотники» с Аль Пачино продлен на второй сезон
Сервис Amazon продлил сериал "Охотники" с Аль Пачино в главной роли на второй сезон, сообщает Variety.
Российская газета 17:26
Происшествия
Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали
По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ 15:19
Шоу-бизнес
Больная раком Заворотнюк возвращается домой после лечения в США
Российская актриса Анастасия Заворотнюк в ближайшее время вернется в Россию из США, где она проходила лечение.
ФАН 03:49
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Космос
NASA показало подъем Crew Dragon из Мексиканского залива
NASA опубликовало на своей странице в Твиттере серию видео, где показано, как вылавливают и поднимают космический корабль Crew Dragon из воды, передает tvbrics.com со ссылкой на сайт Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства.
TV BRICS 09:44