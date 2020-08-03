Но если кто-то, Microsoft или кто-то еще, купит ее, то это будет интересно.

Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября

Экономика Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. 869

Путешествия Гостиницы Абхазии в августе могут наводнить туристы В первых числах августа регион наводнят туристы, а в гостиницах уже почти не осталось свободных номеров.

Происшествия Число жертв коронавируса в Москве превысило 4,5 тыс. человек В Москве за последние 24 часа скончались 12 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

Футбол «Зенит» является фаворитом в матче за Суперкубок России Ловрен допустил, что сможет сыграть с "Локомотивом" за Суперкубок России Около 7 тысяч болельщиков могут посетить матч за Суперкубок "Зенит" – "Локомотив" "Локомотив" может выйти вторым составом на матч за Суперкубок с "Зенитом"

Экономика Журналист рассказал о рекордном падении экономики в развитых странах Экономика КНР смогла вернуться к росту во втором квартале текущего года на фоне рекордного падения по итогам первого квартала в 7%. 6

Наука Доисторические гигантские деревья могут появиться в Европе Одно из самых старых деревьев на Земле – секвойя – может приспособиться к климату и произрастать на территории Западной Европы. 19

Армия и оружие Украинские силовики трижды нарушили перемирие в ДНР Три случая нарушения перемирия со стороны украинских силовиков зафиксированы в течении понедельника, следует из данных Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), приводимых 3 августа в Telegram-канале центра.

Общество Посылки из Китая с неизвестными семенами объяснили мошенничеством Напомним, ранее стало известно о получении жителями ряда стран, среди которых США, Канада, Новая Зеландия и Великобритания, загадочных посылок из КНР, в которых вопреки надписям на упаковках о бижутерии или игрушках находились неизвестные семена. 85

Политика Особое мнение: Валерий Соловей Н. Росебашвили ― Напомню, что Валерий Соловей, политолог с нами по Скайпу в программе "Особое мнение".

Футбол Прядкин объяснил, почему Дзюба получил приз лучшего бомбардира РПЛ Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему титул лучшего бомбардира турнира по итогам сезона-2019/20 был разделен между нападающими «Зенита» Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном.

Финансы Спрос на наличные в России вернулся к докризисным значениям Спрос на наличные еще сохранялся на повышенном уровне в первой половине июля, но во второй части месяца уже снизился и приблизился к сезонной динамике, сообщил РБК представитель Банка России.

Футбол Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт. 65

Происшествия Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни. 73

Общество «Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2» В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2». 2,1K