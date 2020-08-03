Политика
RT на русскомТрамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы американское подразделение китайской социальной сети TikTok было продано Microsoft или другой американской компании до 15 сентября, иначе соцсеть прекратит работу на территории страны. Об этом, как передаёт ABC, он заявил журналистам в Белом доме.
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Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Здоровье
Минздрав РФ попросил пожилых россиян отказаться от путешествий
Минздрав РФ призывает пожилых россиян отказаться в текущем году от путешествий из-за риска заразиться коронавирусом.
Polack-news.ru 15:02
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала сообщения о свадьбе Харламова
Асмус находится под пристальным вниманием своих поклонников после того, как они с шоуменом Гариком Харламовым объявили о разводе.
Аргументы недели вчера в 16:02
Происшествия
Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали
По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ 15:19
Политика
Медведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов
"Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства", – сообщил Медведев на совещании по актуальным проблемам обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса (цитаты РИА Новости).
Вести.Ru 10:56
Общество
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
Происшествия
Суд арестовал жену расчленённого в Петербурге рэпера
RT на русском 15:17
Культура
Первый Little Big, Борис Моисеев, Майкл Джексон в Москве: чем жил российский шоубиз в 1993 году
Lenta.ru 13:02
Футбол
Деян Ловрен: очень понравился домашний стадион «Зенита», я впечатлён
Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился мнением о домашнем стадионе петербургского клуба.
Чемпионат 15:35
Экономика
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
Игры
В Steam началась предзагрузка Horizon Zero Dawn — игра весит 67 гигабайт
В Steam началась предварительная загрузка Horizon Zero Dawn — клиент занимает 67 гигабайт.
Игромания.ру 13:20
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
ФСБ отказалась раскрыть суть обвинения Сафронова
Следователь по особо важным делам СУ ФСБ Александр Чабан еще в конце июля отказался разъяснить адвокатам суть обвинений в отношении арестованного советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова.
Ридус 15:01
Футбол
Мосгорсуд изменил наказание Мамаеву
Мосгорсуд отменил апелляционный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:02
Общество
ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро
Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 14:38
Спорт
40 лет назад состоялось закрытие самой «монетной» олимпиады
Золотой червонец 13:18
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых российских артистов
Музыканты Сергей Шнуров, Егор Крид и Дима Билан заняли первые строчки в рейтинге известных представителей российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами.
Вести.Ru 08:39
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
Российская газета 14:02
Экономика
PMI еврозоны вернулся к росту в июле, составив 54,8 пункта
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности еврозоны в июле вырос до 54,8 пункта — это самый высокий показатель с середины 2018 года, в июне PMI составлял 48,5 пункта.
Коммерсантъ 11:00
Общество
Сын украинского бизнесмена купил остров в Италии за 10 млн евро
Остров Галлинара, расположенный в Лигурийском море, в июле перешел в собственность к сыну крупного украинского бизнесмена и политика Вячеслава Богуслаева.
ФАН 05:56
Происшествия
Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела
Как стало известно "Ъ-Урал", по факту хищения средств ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Коммерсантъ 11:36
Футбол
Прядкин объяснил, почему Дзюба получил приз лучшего бомбардира РПЛ
Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему титул лучшего бомбардира турнира по итогам сезона-2019/20 был разделен между нападающими «Зенита» Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном.
Матч ТВ 15:29
Футбол
«Матч ТВ» покажет игры «Спартака» и «Зенита»
«Матч ТВ» покажет два матча 1-го тура РПЛ-2020/21.
Спорт день за днем 05:39
Происшествия
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
Здоровье
В Челябинской области выявлен очаг птичьего гриппа
Что происходит 11:30
Экономика
Минфин предлагает увеличить налог для российских нефтяников
Законопроектом предлагается обязать нефтяников платить налога на дополнительный доход (НДД) с финансового результата, а не с объема добычи.
МонаВиста 07:55
Происшествия
В Подмосковье неизвестные облили женщину серной кислотой
Неизвестные облили серной кислотой женщину на входе в гипермаркет в подмосковном Пушкино.
Вести.Ru 15:39