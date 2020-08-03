Политика
КоммерсантъТрамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Президент США Дональд Трамп заявил, что приложение TikTok прекратит работу в США с 15 сентября, если его не купит Microsoft или другая американская компания.
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Общество
Виталий Наливкин «арестовал» в Хабаровске «врио губернатора»
На популярном видеоканале barakuda_usk, посвященном Виталию Наливкину - "председателю исполнительного комитета Уссурийского района" - появилось очередное видео.
ДВ-РОСС 01:37
Кино
ДиКаприо заключил эксклюзивный контракт с Apple
Apple уже согласилась инвестировать около $200 млн в съемки картины Appian Way "Убийцы лунного цветка" по одноименной книге Дэвида Гранна.
Газета.Ru 18:06
Космос
Ядерные реакторы планируют строить на других планетах
Прежде всего, создадут конструкцию реактора, после чего построят его прототип, чтобы отправить его на естественный спутник Земли.
Evo-rus.com вчера в 06:08
Происшествия
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
Общество
На Чукотке впервые за три года нашли бешенство у домашнего животного
Карантин по бешенству введен на территории одного из муниципальных округов Чукотки после того, как там было выявлено заболевшее домашнее животное.
ТАСС 13:33
Экономика
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
Политика
ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
РИА Новости 15:48
Технологии
Samsung рассматривает возможность покупки части Arm
Как утверждается, южнокорейский производитель рассматривает возможность приобретения 3-5% компании.
iXBT.com 17:34
Происшествия
На место крушения двух самолетов в Приамурье отправилась экспедиция
ИА Порт Амур 01 августа в 04:15
Политика
Американский сенатор призвал немедленно продлить ДСНВ
Сенатор-демократ от штата Калифорния Дайэнн Файнстайн заявила, что властям США следует немедленно согласиться на продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Аргументы и Факты 20:28
Общество
В Хабаровске прошли новые митинги в поддержку Фургала
Жители Хабаровска вновь вышли на митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала: это уже четвертая суббота, когда в региональном центре проводятся акции протеста.
Наша версия 01 августа в 05:30
Армия и оружие
Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией
Израильские военные обвинили Сирию в попытке подрыва взрывных устройств на израильско-сирийской границе и нанесла удары по военным целям страны.
РБК 17:56
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
Российская газета 14:02
Политика
Пушков заявил, что Польша становится плацдармом США против России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги переговоров об увеличении американского военного контингента в Польше, отметив, что страна превращается в плацдарм США против России.
РИА Новости 19:53
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда 16:30
Музыка
Ларс Ульрих из Metallica назвал свои любимые песни
Культуромания 13:40
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Происшествия
В Ярославле ЛГБТ-активист пожаловался, что его избили десантники
В Ярославле ЛГБТ-активист провел акцию, приуроченную ко Дню ВДВ, и рассказал порталу "76.ru", что стал жертвой нападения десантников.
РИА Новости вчера в 18:15
Общество
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета 20:25
Гаджеты
Китайский производитель процессоров анонсировал книгу о ядре ОС Linux
Книгу, посвященную изучению ядра операционной системы (ОС) Linux на основе микропроцессорной платформы Loongson, пообещали представить в августе в компании Loongson Technology, 3 августа сообщает портал ИТ-новостей из Китая cnTechPost.
ИА Красная Весна 10:45
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском 14:45
Происшествия
Доктор Мясников дал рекомендации, как действовать при оказании помощи
Шокирующую новость смерти мужчины в Барнауле прокомментировал главврач Московской больницы имени Жадкевича Александр Мясников 3 августа в своем телеграм-канале.
ИА Красная Весна 09:25
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru 07:00
Происшествия
Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест
Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
RT на русском 16:30
Космос
У Солнца могло бы быть шесть обитаемых планет, если бы не Юпитер
Звёзды солнечного типа могут иметь до шести обитаемых миров, но этому мешают планеты-гиганты вроде Юпитера.
Вести.Ru 06:34
Наука
Перечислены правила, вдвое снижающие риск развития деменции
Британские ученые назвали основные причины возникновения деменции и правила, которые снижают риск развития этого заболевания в несколько раз, сообщается в научном журнале Lancet.
Цензуры.Нет 02:19
Фигурное катание
Видео: Евгений Плющенко на тренировках учит спортсменок ходить на руках
На занятиях школьницы учатся ходить на руках.
Петербургский дневник 15:01