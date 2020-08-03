Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Президент США Дональд Трамп заявил, что приложение TikTok прекратит работу в США с 15 сентября, если его не купит Microsoft или другая американская компания.
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Подробнее о событии

Трамп считает, что в приобретении TikTok заинтересованы другие компании, помимо Microsoft

ТАСС19:27

Трамп назвал срок продажи TikTok

Lenta.ru14:22

Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Коммерсантъ14:43

Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Интерфакс14:39

NBC News: запрет TikTok в США мог бы побудить многих молодых пользователей не голосовать за Трампа

BFM.ru17:58

Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября

РБК15:00

Трамп потребовал продать TikTok до 15 сентября

РИА Новости13:43
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 20:50, Ашберн
Общество

Виталий Наливкин «арестовал» в Хабаровске «врио губернатора»

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Кино

ДиКаприо заключил эксклюзивный контракт с Apple

Apple уже согласилась инвестировать около $200 млн в съемки картины Appian Way "Убийцы лунного цветка" по одноименной книге Дэвида Гранна.
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Космос

Ядерные реакторы планируют строить на других планетах

Прежде всего, создадут конструкцию реактора, после чего построят его прототип, чтобы отправить его на естественный спутник Земли.
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Происшествия

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Общество

На Чукотке впервые за три года нашли бешенство у домашнего животного

Карантин по бешенству введен на территории одного из муниципальных округов Чукотки после того, как там было выявлено заболевшее домашнее животное.
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Экономика

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
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Политика

ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
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Технологии

Samsung рассматривает возможность покупки части Arm

Как утверждается, южнокорейский производитель рассматривает возможность приобретения 3-5% компании.
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Происшествия

На место крушения двух самолетов в Приамурье отправилась экспедиция

ИА Порт Амур 01 августа в 04:15
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Политика

Американский сенатор призвал немедленно продлить ДСНВ

Сенатор-демократ от штата Калифорния Дайэнн Файнстайн заявила, что властям США следует немедленно согласиться на продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Аргументы и Факты 20:28
Общество

В Хабаровске прошли новые митинги в поддержку Фургала

Жители Хабаровска вновь вышли на митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала: это уже четвертая суббота, когда в региональном центре проводятся акции протеста.
Наша версия 01 августа в 05:30
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Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией

Израильские военные обвинили Сирию в попытке подрыва взрывных устройств на израильско-сирийской границе и нанесла удары по военным целям страны.
РБК 17:56
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Общество

Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
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Политика

Пушков заявил, что Польша становится плацдармом США против России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги переговоров об увеличении американского военного контингента в Польше, отметив, что страна превращается в плацдарм США против России.
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Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова

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Ларс Ульрих из Metallica назвал свои любимые песни

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Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
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В Ярославле ЛГБТ-активист пожаловался, что его избили десантники

В Ярославле ЛГБТ-активист провел акцию, приуроченную ко Дню ВДВ, и рассказал порталу "76.ru", что стал жертвой нападения десантников.
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Общество

Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России

Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
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Китайский производитель процессоров анонсировал книгу о ядре ОС Linux

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«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова

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Доктор Мясников дал рекомендации, как действовать при оказании помощи

Шокирующую новость смерти мужчины в Барнауле прокомментировал главврач Московской больницы имени Жадкевича Александр Мясников 3 августа в своем телеграм-канале.
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Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

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Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
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Перечислены правила, вдвое снижающие риск развития деменции

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Мостовой считает, что Кокорин не достоин своей зарплаты в «Спартаке»

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