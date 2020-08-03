Политика

РБКРБКТрамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября

Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok американской компании до 15 сентября.
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NBC News: запрет TikTok в США мог бы побудить многих молодых пользователей не голосовать за Трампа

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