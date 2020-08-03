Политика
Российская газетаТрамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы владельцы приложения TikTok продали его до 15 сентября, иначе его работа будет запрещена на территории Соединенных Штатов. Как сообщает агентство Bloomberg, покупателем может выступить Microsoft или другая американская компания.
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Происшествия
Самолет миссии ООН совершил жесткую посадку в Мали
Самолет российской авиакомпании Utair, зафрахтованный ООН, совершил жесткую посадку в Мали.
Российская газета 14:28
Экономика
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета 02:24
Общество
Московский выпускник школы набрал на ЕГЭ 400 баллов
Москва, 3 августа 2020, 13:37 — REGNUM В Москве выпускник Бауманской инженерной школы №1580 Дмитрий Савичев набрал 400 баллов во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
REGNUM 06:37
Гаджеты
Google показал сразу три «пиксельфона»
Вести.Ru 12:06
Происшествия
Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела
Как стало известно "Ъ-Урал", по факту хищения средств ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Коммерсантъ 11:36
Религия
Патриарх Кирилл назвал заявления о своем богатстве бредом
РЕН ТВ вчера в 09:43
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Футбол
Конте может вернуться в «Ювентус» в случае ухода из «Интера»
Главный тренер «Интера» Антонио Конте может вернуться на аналогичную должность в «Ювентус».
Metaratings 05:44
Игры
Ларри отправится на поиски любви в новой Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice
После событий Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry Ларри покинул Нью-Лост-Вагес и оказался в Канкуме, где готовился жениться на своей настоящей любви, Фейт.
3DNews 10:17
Общество
«Газпром» обжалует штраф Польши из-за «Северного потока-2»
«Газпром» намерен в суде обжаловать штраф польской антимонопольной службы UOKiK на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2», сообщили в компании.
Коммерсантъ 12:47
Наука
Ученые обнаружили останки совы возрастом 55 млн лет
Согласно исследованию, опубликованному в издании Journal of Vertebrate Palaeontology, американские палеонтологи из штата Вайоминг описали новый вид большой совы, которая 55 миллионов лет охотилась как ястреб.
RuNews24.ru 11:00
Армия и оружие
В Европарламенте поддержали Асада в борьбе с оккупацией США и Турции
Чешский депутат Европарламента Иван Давид поддержал борьбу президента Башара Асада с оккупацией Сирии, которая осуществляется Турцией и Соединенными Штатами.
ФАН 14:10
Энергетика
В ЦБ заявили о возможности нового падения цен на нефть
В Центробанке России заявили, что затяжной характер пандемии коронавируса в мире может вновь привести к падению цен на нефть.
RT на русском 12:36
Здоровье
Названы симптомы дефицита витамина D, которые часто не игнорируют
Среди часто встречающихся симптомов медики отмечают боли в костях и воспаления суставов, частые заболевания простудой, пневмонией, гриппом и прочими инфекциями.
Сайт интересных новостей 08:52
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
RT на русском 01:39
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM 31 июля в 17:10
Авто
Из Lada 4х4 сделали дом на колесах за 2,1 млн рублей
Компания Lux Form из Москвы, которая специализируется на производстве автодомов, модулей и прицепов, представила дом на колесах на базе внедорожника Lada 4x4.
Тарантас Ньюс 05:12
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Шоумен и сендап-комик Максим Галкин отказался давать комментарий касательно своего развода с Аллой Пугачевой.
CT news 12:06
Происшествия
В Подмосковье нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика
В Волоколамском городском округе Подмосковья нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика.
RT на русском 12:17
Происшествия
В Москве толпа мигрантов отбила земляка у полицейских
Толпа мигрантов из Таджикистана отбила у полицейских соотечественника, задержанного после конфликта с охранником рынка «Теплый стан» в Москве.
Мослента 11:37
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
Футбол
В Англии начнут удалять футболистов за умышленный кашель
Красной карточки будут удостоены и те игроки, которые позволяют себе плеваться на поле во время матчей.
Матч ТВ 12:15
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
Политика
Экс-кандидат в президенты Белоруссии написал письмо лидерам 30 стран
Бывший соперник Лукашенко за пост президента Белоруссии Валерий Цепкало отправил открытое письмо лидерам 30 стран.
Общественная служба новостей 10:27
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК 12:59
Общество
В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет
Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
Газета.Ru 06:13