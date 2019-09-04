Политика
РИА НовостиТрамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой. Видеозапись с необычным пожеланием американского лидера опубликовал в Twitter журналист издания Vox.
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Политика
СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 03:26
Гаджеты
IFA 2019: мышь Logitech MX Master 3 получила электромагнитное колесо прокрутки
Компания Logitech в преддверии выставки IFA 2019 анонсировала любопытную новинку — мышь MX Master 3, которая может обмениваться данными с компьютером тремя способами.
3DNews 05:05
Политика
В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии
В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
РИА Новости 05:24
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Автоспорт
Тото Вольфф: «Трасса в Италии не очень подходит „Мерседесу“»
Спорт-Экспресс 05:21
Экономика
Ксения Юдаева избрана председателем набсовета Банка непрофильных активов
Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева избрана председателем наблюдательного совета Банка непрофильных активов (БНА), созданного в рамках деятельности ЦБ РФ по оздоровлению банковской системы на базе банка «Траст».
Банки.ру вчера в 06:26
Происшествия
В суде Уфы экс-дознавательница нарисовала на доске, как ее насиловали
В Кировском районном суде Уфы продолжается слушание дела по факту группового изнасилования экс-дознавательницы ее бывшими коллегами.
Башинформ 02:42
Экономика
МЭР предлагает снизить стоимость банкротства физлиц в 20 раз
О необходимости уменьшить стоимость процедуры банкротства физлиц с 200 до 10 тысяч рублей заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Экономика сегодня 03:57
Происшествия
Задержан обокравший Федора Бондарчука и Евгения Миронова вор
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками полиции задержан подозреваемый в похищении мобильных телефонов из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса в Москве.
Вести.Ru вчера в 23:17
Общество
Половина женщин в России оказались безработными
За прошлый год в России были трудоустроены лишь 53,2% женщин, свидетельствует свежая статистика Росстата.
Газета.Ru 01:39
Технологии
В 2020 году в России могут легализовать технологию eSIM
В России начали прорабатывать предложения по нормативной базе для внедрения технологии виртуальных SIM-карт.
АБН 03:24
Общество
Жители России стали реже подавать милостыню
Жители России стали реже подавать милостыню.
REGNUM 04:25
Экономика
На Камчатке создадут курорт международного класса
Предполагается, что парк "Три вулкана" станет курортом международного уровня и привлечет как российских, так и зарубежных туристов.
Российская газета 04:34
Здоровье
Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян
Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.
Вести.Ru 01:18
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА Новости вчера в 04:44
Авто
Bugatti отныне не станет гоняться за рекордами
Bugatti поставила перед собой цель получить звания первого автоконцерна, который преодолел барьер в 300 миль/ч, и теперь, когда корпорация смогла достичь этого, гонка за рекордом была завершена.
Car.ru 00:11
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Политика
В России 8 сентября откроют около 49 тысяч избирательных участков
Около 49 тыс избирательных участков откроются в единый день голосования 8 сентября по всей стране, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду.
РИА Новости 04:46
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Футбол
Бен Арфа объяснил, почему он до сих пор без клуба. Причины странные
32-летний француз на своей странице в Instagram объяснил, почему пока без команды.
Спорт-Экспресс вчера в 17:17
Финансы
Минфин закупит валюту на 187,1 млрд рублей допдоходов от нефти
Минфин с 6 сентября по 4 октября 2019 года направит на закупки валюты 187,1 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.
ТАСС 05:10
Экономика
Акции ВТБ выросли на 4% на новостях о дивидендах
Акции ВТБ днем в среду выросли в цене после известий, что банк планирует вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.
Интерфакс 05:24
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05