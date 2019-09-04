Политика
Lenta.ruТрамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Newsweek. Отмечается, что Трамп должен был появиться на мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, однако отменил визит в последний момент из-за урагана «Дориан».
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Трампа попросили высказаться о начале Второй мировой. И он поздравил Польшу
Телеканал 360°вчера в 21:41
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:34, Вашингтон
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Здоровье
Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Министерство здравоохранения России планирует максимально быстро зарегистрировать лекарственный препарат против эпилепсии «Фризиум».
РБК вчера в 23:16
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru вчера в 12:18
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM вчера в 06:58
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Министр экономического развития России Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума оценил перспективы перехода на четырёхдневную рабочую неделю.
RT на русском 02:09
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Гаджеты
Toshiba выпустила два жестких диска на 16 ТБ
Модели N300 и X300 объёмом 16 ТБ появятся в продаже в четвёртом квартале 2019 года.
IT-World вчера в 09:10
Общество
ЦБ предупредил о новом способе мошенничества через соцсети
ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей.
Газета.Ru 02:28
Происшествия
В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси
Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Воронежа.
Вести.Ru 01:25
Наука
Физики из США приблизились к созданию суперкомпьютера
Территория новостей 02 сентября в 15:54
Политика
Сенатор США назвал способ «остановить» строительство «Северного потока-2»
Американский сенатор Тэд Круз заявил о наличии у США возможностей для того, чтобы заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря.
Военное обозрение вчера в 22:50
Политика
При странных обстоятельствах погибла сестра Юлии Тимошенко
ФедералПресс вчера в 15:58
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Общество
Глава Ростуризма назвала «абсолютный приоритет» работы агенства
Федеральное агентство по туризму намерено сосредоточиться на развитии внутреннего туризма как "абсолютном приоритете" своей работы, заявила глава ведомства Зарина Догузова журналистам на Восточном экономическом форуме.
РИА Новости 02:09
Экономика
Индекс производственной активности США упал ниже 50 пунктов
Фондовые рынки в США начали сентябрь с обвала котировок. Инвесторов обеспокоил индекс деловой активности ISM в производственном секторе США.
РБК 01:58
Здоровье
Медики рассказали, какие продукты надо есть осенью, чтобы не заболеть
Ореанда-Новости вчера в 11:14
Общество
В Москве на сутки объявили «желтый» уровень погодной опасности
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области с вечера среды до вечера четверга, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.
Известия 01:49
Армия и оружие
ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
РИА Новости вчера в 15:42
Здоровье
Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Российская газета вчера в 10:15
Авто
В России стартовали продажи нового грузовика ГАЗ «Садко Next»
«Группа ГАЗ» начала продажи нового полноприводного грузовика «Садко Next».
Автоновости дня вчера в 22:58
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском вчера в 07:00
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 3 сентября.
RT на русском вчера в 00:58
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Экономика
СМИ сообщили об идее сделать из «Росгеологии» шельфовую госкорпорацию
На базе «Росгеологии» могут создать госкорпорацию, в задачи которой будет входить координация работ частных компаний на шельфе, соответствующую возможность рассматривает Минэнерго, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и копию проекта доклада министра энергетики Александра Новака.
РБК вчера в 22:35
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Политика
Бывший глава Пентагона назвал Пакистан самой опасной страной в мире
Бывший глава Минобороны США Джеймс Мэттис назвал Пакистан самой опасной страной из-за радикализации и наращивания ядерного потенциала.
РБК вчера в 17:25
Происшествия
На Урале предотвратили массовое убийство в школе
В городе Кушва Свердловской области правоохранители предотвратили массовое убийство в учебных заведениях, которое собирались устроить двое 16-летних подростков.
BFM.ru вчера в 13:24