Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Newsweek. Отмечается, что Трамп должен был появиться на мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, однако отменил визит в последний момент из-за урагана «Дориан».

Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

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