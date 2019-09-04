Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Newsweek. Отмечается, что Трамп должен был появиться на мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, однако отменил визит в последний момент из-за урагана «Дориан».
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Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

РИА Новости03:35

Трамп поздравил поляков с годовщиной начала Второй мировой войны

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Трамп «поздравил» Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Российская газета02:14

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Телеканал 360°вчера в 21:41

Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Lenta.ruвчера в 21:19
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:05, Вашингтон
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