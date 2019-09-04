с чего всё началось

Отправившись вместо Варшавы на гольфовое поле, Трамп еще и поздравил Польшу с началом Второй мировой войны. Неохота ему разбираться, что они там отмечают.

Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой. Видеозапись с необычным пожеланием американского лидера опубликовал в твиттере журналист издания Vox.

Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

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