с чего всё началось

Отправившись вместо Варшавы на гольфовое поле, Трамп еще и поздравил Польшу с началом Второй мировой войны. Неохота ему разбираться, что они там отмечают.

He quickly moved on to other topics. pic.twitter.com / v1NRJeFZJX — Aaron Rupar (@ atrupar) September 2, 2019 На прошлых выходных в Польше прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию с начала Второй мировой войны. Напомним, 1-го сентября 1939 года Гитлер напал на страну.

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