Политика
РИА НовостиТрамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой. Видеозапись с необычным пожеланием американского лидера опубликовал в Twitter журналист издания Vox.
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Происшествия
Суд приговорил Владислава Синицу к 5 годам за твит о детях силовиков
Пресненский районный суд Москвы приговорил менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит о детях силовиков, передает агентство «Москва».
Медиазона вчера в 03:43
Культура
В Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников КВН»
Во вторник, 3 сентября, в конгресс-холле «Екатеринбург-ЭКСПО» прошла «Встреча выпускников КВН».
Московский Комсомолец Екатеринбург 05:03
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74-х лет. Об этом сообщается на его странице в Instagram.
РИА Новости 05:33
Армия и оружие
Индия заказала у России оружия на $14,5 млрд
Индия заказала у России оружие и военную технику на $14,5 млрд, заявил глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:04
Происшествия
Члены экипажа аварийно севшего в поле A321 вышли на работу
Московский Комсомолец 02:32
Политика
Украинцы стали реже ехать в Крым — Госпогранслужба Украины
Пограничники зафиксировали в августе уменьшение на 16 тыс человек по количеству оформленных граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года На Украине сообщили, что количество соотечественников, посетивших Крым в августе текущего года, меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Аргументы и Факты - Крым 06:45
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Политика
Путин считает демографическую ситуацию на Дальнем Востоке тревожной
Президент России Владимир Путин считает, что прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке нет, этот важнейший индикатор находится в тревожной, красной зоне.
РИА Новости 06:26
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма
По оценке экс-министра экономики Украины Виктора Суслова, на блокаде Крыма украинская экономика потеряла $1 млрд.
Newvz.ru вчера в 03:29
Политика
Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.
Известия 06:07
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Общество
The Economist обновил список самых комфортных городов мира
В конце августа The Economist Intelligence Unit представил рейтинг самых безопасных городов, составленный на основе анализа таких показателей, как цифровая безопасность, безопасность здравоохранения, инфраструктуры, а также личная безопасность.
РБК 04:09
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Кино
В театре назвали дату и место похорон актрисы Зинаиды Славиной
Прощание с актрисой состоится 6 сентября в театре. Зинаида Славина более 25 лет оставалась ведущей актрисой Театра на Таганке.
РБК 06:43
Политика
В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценивает сообщение МИД Болгарии о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы как попытку принизить роль России в истории Европы и «общую тенденцию откровенной русофобии».
РБК 06:52
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Гаджеты
Новые смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro поступают в продажу
Китайский бренд Redmi сообщил о поступлении в продажу флагманских смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, которые совсем недавно рассекретили перед публикой.
Rusargument 03:37
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 02 сентября в 14:04
Политика
Рождаемость на Украине упала на 40%
Рождаемость на Украине за последние пять лет сократилась на 40%. Об этом сообщила новый министр здравоохранения страны Зоряна Скалецкая.
Известия 05:29
Здоровье
В Нефтеюганске тяжелобольной ребенок получит жизненно важный препарат
Четырехлетний житель Нефтеюганска Алексей К. получит жизненно важный для него препарат «Аталурен».
Аргументы и Факты - Югра 05:21
Авто
«АвтоВАЗ» увеличил в августе продажи в России на 4,6%
"За 8 месяцев 2019 года на российском рынке продано 233 тыс. 684 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что превышает прошлогодние показатели на 2,5%", - говорится в сообщении компании.
ТАСС 06:24
Здоровье
Единственная больница закрытого города на Урале осталась без главного хирурга
Руководство единственной больницы в челябинском «закрытом» городе Трехгорном уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина из-за протеста врачей, вызванного низкими зарплатами.
Взгляд.ру 05:55
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Кино
Путин поздравил с юбилеем Нину Ургант
Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем актрису Нину Ургант.
Российская газета 04:54