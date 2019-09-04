Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой. Видеозапись с необычным пожеланием американского лидера опубликовал в Twitter журналист издания Vox.

Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

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