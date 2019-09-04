с чего всё началось

Отправившись вместо Варшавы на гольфовое поле, Трамп еще и поздравил Польшу с началом Второй мировой войны. Неохота ему разбираться, что они там отмечают.

Мероприятия, посвященные началу Второй мировой, проходят в Варшаве с 1 сентября. Вместо Трампа, решившего остаться в США из-за урагана «Дориан» и отправившегося на игру в гольф, в Польшу прибыл вице-президент Майк Пенс. Его визит Трамп назвал «отличным посланием».

Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны

Футбол Дзагоев рад, что в Кубке ЦСКА сыграет против «Алании» Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью клубной пресс-службе выразил радость в связи с тем, что в 1/16 финала Олимп-Кубка России армейцам придется ехать в гости к «Алании».

Политика «Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером «Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.

Политика Путин рассказал о программе развития Дальнего Востока Глава государства рассказал, что о подготовке проекта развития до 2025 года, а на перспективу и до 2035 года, договорились еще год назад.

Интернет Tele2 первым предложил протестировать 5G Владельцы смартфонов 5G с поддержкой 28 гигагерц могут самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне оператора, развернутой с Ericsson 8 августа на Тверской улице от Кремля до Садового кольца.

Футбол Сарри вернётся к работе в «Ювентусе» после перерыва на матчи сборных Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри вернётся к руководству командой после перерыва на международные матчи, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Гаджеты Apple выпустит бюджетный iPhone Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.

Волейбол Сборная России проиграла Италии в четвертьфинале чемпионата Европы Сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы среди женских команд.

Шоу-бизнес Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.

Политика В ЕС согласовали продление санкций против России на полгода Как рассказал дипломатический источник в институтах ЕС, за этим должно последовать официальное решение Совета Евросоюза.

Общество В России выросла средняя зарплата С наступлением осени средняя зарплата в России выросла на 16% по сравнению с летом.

Общество ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.

Политика Лавров оценил мнение, что Китай является «старшим братом» России Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с газетой «Известия» прокомментировал мнение о том, что Китай «играет роль старшего брата» для России.

Экономика Минэнерго ожидает увеличения инвестиций в ТЭК на 40% к 2024 году Применение стимулирующих мер позволит к 2024 году увеличить объем инвестиций в топливно-энергетический комплекс на 40%, до почти 7 трлн рублей.

Политика Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.

Политика Эрдоган высказался о ядерном оружии Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что Анкара не стремится к обладанию ядерным оружием.

Общество Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.

Гаджеты Xiaomi за сутки продала свыше 300 000 смартфонов Redmi Note 8 Pro По словам Лу Вейбинга, вице-президента Xiaomi и главы бренда Redmi, только за одни сутки после начала продаж смартфона в Китае, Redmi Note 8 Pro разошелся в количестве более 300 000 единиц.

Армия и оружие В США назвали срок развертывания запрещенных ДРСМД ракет США планируют развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов.

Армия и оружие СМИ: Пентагон отложил проект по запуску пучкового оружия в космос Министерство обороны США отложило проект по запуску в космос пучкового оружия на нейтральных частицах для борьбы с ракетами противника, сообщает издание Defense One.

Политика На Курилах запущен крупнейший в России рыбоперерабатывающий завод Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии запуска нового рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, сообщили в пресс-службе компании "Гидрострой", построившей комплекс.

Здоровье Врач назвала восемь бесполезных анализов Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.

Политика Палата общин решила обязать правительство Джонсона отсрочить Brexit Палата общин Великобритании одобрила законопроект, который обязывает правительство отсрочить выход Соединенного Королевства из состава ЕС, намеченный на 31 октября.

Политика Украина ответила на предложение особого статуса в ЕС Президент Словении Борут Пахор во время выступления на 14-м стратегическом форуме в городе Блед выдвинул предложение дать Украине и Турции особый статус в ЕС.

Политика В Италии сформировано новое правительство Премьер-министр Италии Джузеппе Конте договорился о создании новой правящей коалиции.