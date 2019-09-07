Политика
RT на русскомТрамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом
Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом удерживаемыми лицами. По его словам, это может стать «первым большим шагом к миру».
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:19, Вашингтон
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Известия 16:03
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Политика
В России начался единый день голосования
На территории России стартовал единый день голосования.
Коммерсантъ 16:00
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru 17:25
Политика
Между Россией и Украиной завершился обмен заключенными
В Кремле приветствуют обмен заключенными между Россией и Украиной и отмечаются, что списки появятся чуть позже.
Piter.tv 07:21
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Политика
Путин передал в собственность Москвы 30% акций НТЦ «Воробьевы горы»
Ранее стало известно, что создание инновационного центра МГУ "Воробьевы горы" будет финансироваться из бюджета Москвы.
РИА Новости 17:54
Происшествия
Женщина на каршеринге сбила ребенка в Петербурге
Газета.Ru 15:55
Политика
Голландские следователи допросили «свидетеля» по делу MH17 Цемаха
Бывшего командира подразделения ПВО ДНР Владимира Цемаха перед отправкой в Москву в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной допросили следователи из Голландии по делу MH17.
Телеканал 360° 09:46
Происшествия
В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования
В ходе осмотра штаба Алексея Навального в Петербурге в туалете нашли десятки бюллетеней для голосования на выборах губернатора.
РИА Новости 10:57
Игры
Китайский релиз Gears 5 откладывается из-за проблем с доступом к игре
Официальный релиз Gears 5 состоится 10 сентября, а владельцы издания Ultimate могут оценить новую часть серии уже сейчас.
Игромания.ру 12:13
Политика
Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
РБК 18:40
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Космос
Учёные признали, что инопланетяне на самом деле могут светиться
Настоящих инопланетян никто до сих пор не видел.
Ferra вчера в 07:09
Единоборства
Нурмагомедов снова выпрыгнул из клетки по окончании боя
Sportbox.RU 17:37
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Второе место в списке самых продаваемых смартфонов занял Samsung Galaxy A10.
Rambler News Service вчера в 15:50
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии
Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Алексей Узенюк, известный как Элджей, провели медовый месяц на Сицилии.
News.ru 07:46
Происшествия
МВД сообщило о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову
Mossovetinfo.ru – В Подмосковье совершено нападение на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Моссовет вчера в 05:29
Кино
Бегбедер поспорил с Мединским о комиксах
Ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что комиксы нужны тем, «кто плохо умеет читать».
Культуромания 10:05
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Линлин»
RT на русском 05 сентября в 02:51
Гаджеты
Выпущен сверхкомпактный компьютер в стиле Raspberry Pi за $13
«Одноплатник» в стиле Raspberry Pi Компания FriendlyELEC выпустила крошечный одноплатный компьютер ZeroPi в стиле знаменитого Raspberry Pi.
CNews вчера в 06:01
Общество
В Сиэтле нашли чек на имя Курта Кобейна
Банковский чек с гонораром для лидера группы Nirvana Курта Кобейна обнаружили в магазине грампластинок Easy Street Records в городе Сиэтл (штат Вашингтон), передает CNN.
Известия 18:22
Теннис
С. Уильямс: Андрееску провела невероятный матч и заслужила победу
Андрееску провела невероятный матч.
Чемпионат 18:55
Политика
Брод осудил нарушителей закона в день тишины
Член СПЧ Александр Брод в социальной сети Facebook осудил тех, кто игнорирует день тишины.
Народные новости 15:01
Финансы
Крупные банки РФ не спешат резко снижать ставки вслед за ЦБ
Крупные кредитно-финансовые учреждения РФ не спешат резко снижать ставки до 7 процентных пунктов вслед за решением финрегулятора страны, так как не видят повода для этого.
ГлобалМСК.ру 06:34