Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом

Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом удерживаемыми лицами. По его словам, это может стать «первым большим шагом к миру».
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Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом

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