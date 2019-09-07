Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом удерживаемыми лицами. По его словам, это может стать «первым большим шагом к миру».

Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом

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