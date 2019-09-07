Политика
Московский КомсомолецТрамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом пленными
Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшийся между Россией и Украиной обмен заключенными, выразив удовлетворение произошедшим.
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Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 11:59
Политика
Меркель назвала подающим надежду сигналом обмен между РФ и Украиной
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала подающим надежду сигналом обмен между Россией и Украиной.
ФАН 09:06
Шоу-бизнес
Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов женился
Роман Архипов женился на певице Алисе Огородниковой известной, как Eliss Roxx.
StarHit.ru 17:30
Происшествия
Ревнивец зарезал официантку в кафе Ленинградской области
Пятый канал 03:23
Футбол
Сербия — Португалия 2:4
Ранее сообщалось, что хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020.
RT на русском 16:40
Политика
Самолет с российскими детьми из Сирии прибыл в Москву
Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву, написала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в своем фейсбуке в субботу.
Интерфакс 15:18
Политика
В Иране пообещали оставить прежним доступ МАГАТЭ к ядерным объектам
Доступ МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана будет прежним с третьего этапа сокращения обязательств, начавшегося 6 сентября, заявил представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
РИА Новости 02:38
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Единоборства
Фелдер победил Барбозу раздельным решением судей на турнире UFC 242
Спорт-Экспресс 16:12
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
Футбол
Селихов тренируется в общей группе «Спартака»
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе.
Soccer.ru 11:24
Политика
В России начался единый день голосования
На территории России стартовал единый день голосования.
Коммерсантъ 16:00
Здоровье
Диетологи рассказали об опасности свинины для здоровья
Волгоградская правда 04:17
Политика
Министр труда и пенсий Британии подала в отставку
Глава Министерства труда и пенсий Великобритании Амбер Радд решила покинуть свой пост из-за разногласий с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.
RT на русском 16:55
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
RT на русском 15:48
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Кино
HBO показал полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
На YouTube-канале HBO появился первый трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» о российской императрице.
Собака.ru 13:39
Автоспорт
Хюлкенберг, Сайнс и Стролл получили предупреждение
F1news.ru 15:00
Единоборства
Рамзан Кадыров отреагировал на победу Хабиба над Порье
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье в главном бою UFC 242 в Абу-Даби.
Газета.Ru 17:05
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Футбол
Шевченко: сборная Украины ещё не выполнила главную задачу
Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко дал комментарий после победы со счётом 3:0 в выездном матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Литвы.
Чемпионат 16:09
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
При осмотре штаба в туалете нашли "несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга".
Российская газета 12:48
Армия и оружие
Украина поставила Марокко комплекс борьбы с БЛА «Буковель-AD»
В какой именно комплектации поставлен комплекс не сообщается.
Военное обозрение 11:51
Гаджеты
Карту Apple Card превратили в нож для овощей
Карту Apple Card превратили в нож для овощей: автор YouTube-канала Mirkojax ASMR заточил титановую карту и нарезал сельдерей.
UfaTime.ru 17:01