Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшийся между Россией и Украиной обмен заключенными, выразив удовлетворение произошедшим.

Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом пленными

Политика Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.

Политика Меркель назвала подающим надежду сигналом обмен между РФ и Украиной Канцлер Германии Ангела Меркель назвала подающим надежду сигналом обмен между Россией и Украиной.

Шоу-бизнес Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов женился Роман Архипов женился на певице Алисе Огородниковой известной, как Eliss Roxx.

Футбол Сербия — Португалия 2:4 Ранее сообщалось, что хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020.

Политика Самолет с российскими детьми из Сирии прибыл в Москву Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву, написала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в своем фейсбуке в субботу.

Политика В Иране пообещали оставить прежним доступ МАГАТЭ к ядерным объектам Доступ МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана будет прежним с третьего этапа сокращения обязательств, начавшегося 6 сентября, заявил представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

Политика Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.

Наука Заикнемся о мышах Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.

Футбол Селихов тренируется в общей группе «Спартака» Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе.

Политика В России начался единый день голосования На территории России стартовал единый день голосования.

Политика Министр труда и пенсий Британии подала в отставку Глава Министерства труда и пенсий Великобритании Амбер Радд решила покинуть свой пост из-за разногласий с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

Происшествия Столицу Канады заполонили пьяные еноты Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.

Происшествия На Кипре утонула трехлетняя россиянка Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.

Происшествия Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.

Единоборства Рамзан Кадыров отреагировал на победу Хабиба над Порье Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье в главном бою UFC 242 в Абу-Даби.

Кино Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля "Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.

Экономика Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт» Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.

Футбол Шевченко: сборная Украины ещё не выполнила главную задачу Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко дал комментарий после победы со счётом 3:0 в выездном матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Литвы.

Происшествия В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования При осмотре штаба в туалете нашли "несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга".