Политика
Московский КомсомолецТрамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом пленными
Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшийся между Россией и Украиной обмен заключенными, выразив удовлетворение произошедшим.
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Политика
Макрон прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, назвал акцию важным шагом в возобновлении диалога.
Экономика сегодня 13:59
Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Фигурное катание
Падение Медведевой и триумф Загитовой: как прошли прокаты фигуристов
В день контрольных прокатов сборной России на входе на территорию "Лужников" царило настоящее столпотворение, сопоставимое с тем, что можно было обнаружить во время чемпионата мира по футболу.
Газета.Ru 13:56
Единоборства
Омари Ахмедов одержал победу на турнире UFC в Абу-Даби
РИА Дагестан 11:13
Культура
Топ похожих друг на друга российских актрис представили в Сети
Топ российских актрис, которые похожи друг на друга как две капли воды, составили в Сети.
Народные новости 13:48
Политика
Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о гибели MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать подозреваемого по делу о сбитом над Украиной малайзийского самолета рейса МН17 Владимира Цемаха, сообщает 7 сентября телеканал NOS.
REGNUM 13:31
Религия
Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ
Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 14:00
Армия и оружие
Дания расширит участие в военных операциях за рубежом
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, министр иностранных дел Йеппе Кофод и министр обороны Трине Брамсен на пресс-конференции 6 сентября заявили, что Дания расширит свое участие в военных операциях за рубежом.
REGNUM 07:59
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.
Газета.Ru вчера в 23:12
Футбол
Лингард покинул расположение сборной Англии
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард покинул расположение сборной Англии.
Спорт-Экспресс 11:27
Здоровье
Крымские врачи-дерматологи применяют новые методики в лечении псориаза
Псориаз сопровождается многими заболеваниями-спутниками, в том числе сочетается с такими тяжёлыми недугами, как болезнь Крона, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, рассеянный склероз.
Крымская газета 05 сентября в 07:01
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Здоровье
Онкологи назвали главные симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи назвали признаки развития рака головы и шеи.
Газета.Ru 00:14
Политика
В Минске обсудят обмен между Киевом и Донбассом «200 на 70»
"Интерфакс" со ссылкой на источники сообщил, что в ходе встречи контактной группы по Донбассу в Минске 18 сентября стороны будут обсуждать обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками.
Московский Комсомолец 09:39
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Экономика
Китай продолжает наращивать расходы на научные исследования и разработки
В течение трёх лет подряд расходы Китая на НИОКР показывают двухзначные темпы роста, и по этому показателю страна вышла на устойчивое второе место в мире, сообщил высокопоставленный сотрудник ГСУ Ли Инь, отметив, что по интенсивности исследований и разработок Китая пока отстает от США и Японии.
REGNUM 13:19
Политика
Россия и Украина обменялись задержанными
9111.ru 08:04
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии дополнил свое высказывание о русской супруге
Брак экс-короля Мухаммада V с русской красоткой Оксаной Воеводиной сразу осуждала его семья.
Экспресс газета 10:50
Финансы
Крупные банки РФ не спешат резко снижать ставки вслед за ЦБ
Крупные кредитно-финансовые учреждения РФ не спешат резко снижать ставки до 7 процентных пунктов вслед за решением финрегулятора страны, так как не видят повода для этого.
ГлобалМСК.ру 06:34
Космос
В основу Kerbal Space Program 2 лягут реальные космические технологии
Kerbal Space Program 2 анонсировали на gamescom 2019.
Игромания.ру 08:19
Наука
Обезьяны могут связать два слова, но это их эволюционный максимум
Исследования показали, что голосовое общение обезьян сложнее, чем считалось раньше, однако результаты работы учёных лишь дополнительно подчеркнули уникальность человеческой речи, об этом рассказывает статья, вышедшая 3 сентября в журнале Frontiers in Psychology Ученые заново оценили записи голосового общения обезьян и пришли к выводу, что их общение структурно сложнее, чем полагали раньше.
REGNUM 05 сентября в 14:22
Наука
Ученые назвали смертельно опасный напиток
По их данным, регулярное употребление колы, лимонада и похожих сладких безалкогольных напитков увеличивает риск смерти и развития опасных заболеваний.
Газета.Ru 10:43
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Lenta.ru 08:52
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
Глава Пентагона Марк Эспер рекомендовал Москве изменить свое поведение на мировой арене, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию не стоит отталкивать от Европы.
Коммерсантъ 13:32