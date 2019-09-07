Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшийся между Россией и Украиной обмен заключенными, выразив удовлетворение произошедшим.

Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом пленными

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