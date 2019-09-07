Политика
Московский КомсомолецТрамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом пленными
Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшийся между Россией и Украиной обмен заключенными, выразив удовлетворение произошедшим.
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Автоспорт
Райкконен потеряет позиции на решетке после смены коробки передач
После изучения повреждений в команде из Хинвиля признали, что продолжить уик-энд можно только в случае замены коробки передач.
Motorsport.com Russia 14:31
Единоборства
Порье и Нурмагомедов прибыли на бой
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье прибыли на площадку The Arena в Абу-Даби, где в ночь 7 сентября проведут бой в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242.
Известия 15:42
Авто
В Сети появилась информация об уникальном ЗАЗ-970 «Точило»
Яркий пример – грузовичок ЗАЗ-970 «Точило» вагонной компоновки, созданный на базе «Запорожца» в 1962 году.
Автоновости дня 00:21
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском 15:48
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова похвасталась идеальной фигурой после года жесткой диеты
Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова похвасталась идеальной фигурой после годичного сидения на жесткой диете.
Актуальные Новости 11:52
Кино
Киновед: в отличие от Троцкого, Ленин не любил сниматься в кино
Красная весна 12:25
Политика
Москалькова назвала завершенным обмен заключенными с Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился, самолеты с ними скоро приземлятся в Москве и Киеве, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
РБК 06:25
Политика
Российские дети вернулись из Сирии в Москву
Вести.Ru 14:35
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать «свидетеля» по делу MH17
В тексте документа отмечается, что Нидерланды ранее просили украинскую стороны не включать свидетеля по делу о крушении в 2014 году малазийского боинга Владимира Цемаха в списки по обмену заключенными и осужденными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 15:53
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
РИА Новости 12:14
Армия и оружие
МИД Ирана: региональную безопасность невозможно «купить»
Министр отметил, что региональную безопасность невозможно купить извне, так как присутствие военных баз третьих стран в регионе является дестабилизирующим фактором в международных делах.
REGNUM 10:20
Кино
Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия 14:34
Футбол
Украина разгромила очередного соперника на ЧЕ-2020
7 сентября на «Стадионе ЛФФ» в Вильнюсе (Литва) между сборными Литвы и Украины был разыгран матч 5-го тура группы B отборочного турнира Чемпионата Европы 2020.
REGNUM 15:07
Транспорт
Сотрудники ЦОДД установили камеры по 27 адресам в Москве
Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) установили в столице камеры по 27 адресам.
Агентство Москва 10:38
Политика
Путин предложил США купить российское гиперзвуковое оружие
Avia.pro 05 сентября в 07:51
Общество
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Под музыку оркестра Преображенского полка и марш батальона почетного караула перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного солдата установили венки, а цветы возложили к монументам в честь городов-героев и городов воинской славы.
Росбалт 10:48
Армия и оружие
В Севастополь прибыл новейший тральщик «Иван Антонов»
Новейший морской тральщик "Иван Антонов" после перехода через Атлантику прибыл к месту базирования в Севастополь, передает корреспондент РИА Новости Крым.
РИА Новости Крым 03:37
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Политика
Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Политика
В Иране заявили о возможности обогатить уран выше 20%
Иран может обогатить уран до отметки более чем 20%, но не намерен этого делать, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, передает Reuters.
РБК 04:36
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Происшествия
Ревнивец убил юную официантку в кафе в Ленобласти
Поздно вечером 6 сентября в круглосуточном кафе в поселке Сосново (Ленинградская область) убили 20-летнюю официантку, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Московский Комсомолец 06:00
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову
Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 09:02
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Происшествия
Российских журналистов и наблюдателей обстреляли
Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.
Lenta.ru 13:39