с чего всё началось

Отправившись вместо Варшавы на гольфовое поле, Трамп еще и поздравил Польшу с началом Второй мировой войны. Неохота ему разбираться, что они там отмечают.

Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны. Американский лидер должен был появиться на мероприятиях, посвященных 80-летию со дня начала самой разрушительной войны в истории человечества, сообщает Newsweek.

Трамп поздравил поляков с годовщиной начала Второй мировой войны

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