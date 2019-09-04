Политика
РЕН ТВТрамп поздравил поляков с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны. Американский лидер должен был появиться на мероприятиях, посвященных 80-летию со дня начала самой разрушительной войны в истории человечества, сообщает Newsweek.
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Отправившись вместо Варшавы на гольфовое поле, Трамп еще и поздравил Польшу с началом Второй мировой войны. Неохота ему разбираться, что они там отмечают.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельURA.Ru 04:39
с чего всё началось
Журналист издания Vox Аарон Рупар опубликовал в своем Twitter видеозапись, на которой американской президент Дональд Трамп поздравляет Польшу в ответ на вопрос, что он хочет сказать восточноевропейской стране в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.РБК05:57
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