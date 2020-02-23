Политика
РосбалтТрамп пожелал России и Украине примирения
Глава американского Белого дома Дональд Трамп рассчитывает на то, что Киев и Москва помирятся. Об этом он заявил, общаясь с журналистами на лужайке своей резиденции. «Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию», — назвал свое желание президент.
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Здоровье
Диетологи объяснили, как может навредить гречневая каша в рационе
Считающаяся самой полезной и диетической гречневая каша, оказывается, подходит далеко не всем.
Общество
Буддисты России встречают Новый год по лунному календарю
Буддисты России встречают 24 февраля Новый год по лунному календарю - год Белой металлической мыши.
Общество
Диетологи назвали вредные для сна продукты
Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.
Общество
Число выдворенных за границу иностранцев-нелегалов за год сократилось на 34% в Забайкалье
При выдворении чрезвычайных ситуаций допущено не было.
Здоровье
Родовые сертификаты в России сделают электронными
Электронные родовые сертификаты введут в этом году в восьми регионах страны: Калининградской и Белгородской областях, Астраханской и Липецкой, Тамбовской, Ульяновской областях, а также в Республике Башкортостан и Ямало-Ненецком автономном округе.
Здоровье
Общее число жертв коронавируса в Китае выросло до 2345 человек
Общее число зараженных составляет 76288 человек, вновь заболевших 397 человек.
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку
В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Экономика
Министры финансов G20 решили бороться с последствиями эпидемии коронавируса
О сотрудничестве в решении экономических проблем, связанных с распространением нового коронавируса, договорились министры финансов и управляющие центральными банками стран «Большой двадцатки» 22 февраля, в рамках заседания в первый из двух дней встречи в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, сообщает Jiji Press.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 156
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло со 104 до 156.
Космос
Наблюдения за Галактикой Сомбреро указывают на её бурное прошлое
Результаты моделирования предполагают, что в прошлом имело место быть слияние крупных галактик, несмотря на то, что визуально Сомбреро не имеет признаков недавнего столкновения с другой галактикой.
Музыка
Шнуров не станет менять слова песни про выборы
Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.
Авто
Станет ли палладий новым золотом
Станет ли палладий новым золотом Палладий за последние три года подорожал почти в четыре раза, превратившись из побочного продукта в ходе добычи платины в основной источник выручки крупнейших компаний отрасли, в том числе ГМК «Норильский никель».
Общество
СНБО Украины пообещал давать ежедневный отчет из Новых Санжар
Данилов отметил, что данные о состоянии и пробах не будут засекречены, так как в этом нет необходимости.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Культура
Зимний фестиваль искусств Башмета в Сочи завершится премьерами
Три мировые премьеры прозвучат в гала-концерте закрытия XIII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Общество
Публикуем гороскоп с 22 по 28 февраля 2020 года
«Алтайская правда» представляет гороскоп с 22 по 28 февраля 2020 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Энергетический спад предлагает приостановиться и даже призадуматься.
Общество
Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля
Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
Политика
Итоговая явка на парламентских выборах в Иране составила 42%
Итоговая явка на выборах в парламент Ирана составила 42,57%.
Футбол
«Челси» объявил о согласовании 5-летнего контракта с Зиешем
«Челси» подтвердил, что договорился об условиях контракта с полузащитником «Аякса» Хакимом Зиешем.
Происшествия
Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей
Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп».
Экономика
Петербургские пенсионеры получат прибавку к ежемесячным выплатам
С 1 января 2020 года некоторые петербургские пенсионеры начнут получать дополнительные деньги из городского бюджета.
Биатлон
Норицын прокомментировал увольнение из сборной России
Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын высказался об отставке из национальной команды.
Футбол
«Атлетико» победил «Вильярреал»
«Атлетико» дома одержал победу над «Вильярреалом» (3:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании.
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»
Общество
В Лондоне стартуют слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа начинаются в понедельник в королевском суде Вулича на востоке Лондона.
Армия и оружие
США сымитировали на учениях ядерный удар по России
В ходе учений был сымитирован вариант, при котором США отвечают ядерным ударом против России.
Общество
В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика
Мини-парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).