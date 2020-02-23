Политика

РосбалтРосбалтТрамп пожелал России и Украине примирения

Глава американского Белого дома Дональд Трамп рассчитывает на то, что Киев и Москва помирятся. Об этом он заявил, общаясь с журналистами на лужайке своей резиденции. «Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию», — назвал свое желание президент.
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Трамп хочет мира между Россией и Украиной

Газета.Ru11:23

Трамп выступил за «примирение» Украины и России

РБК12:26

Трамп пожелал примирения России и Украины

RT на русском11:30

Трамп захотел примирения России с Украиной

Lenta.ru11:29

«Было бы очень хорошо»: Трамп пожелал примирения России и Украины

РЕН ТВ20:40

Трамп понадеялся на скорое примирение России и Украины

Известия11:23

Трамп хочет, чтобы Россия и Украина примирились

ТАСС10:57
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 21:44, Ашберн
Здоровье

Диетологи объяснили, как может навредить гречневая каша в рационе

Считающаяся самой полезной и диетической гречневая каша, оказывается, подходит далеко не всем.
ToDay News Ufa вчера в 03:30
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Буддисты России встречают Новый год по лунному календарю

Буддисты России встречают 24 февраля Новый год по лунному календарю - год Белой металлической мыши.
ТАСС 16:22
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Диетологи назвали вредные для сна продукты

Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.
BFM.ru 18:25
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Число выдворенных за границу иностранцев-нелегалов за год сократилось на 34% в Забайкалье

При выдворении чрезвычайных ситуаций допущено не было.
Чита.Ру 20:56
Здоровье

Родовые сертификаты в России сделают электронными

Электронные родовые сертификаты введут в этом году в восьми регионах страны: Калининградской и Белгородской областях, Астраханской и Липецкой, Тамбовской, Ульяновской областях, а также в Республике Башкортостан и Ямало-Ненецком автономном округе.
Московский Комсомолец 11:20
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Общее число жертв коронавируса в Китае выросло до 2345 человек

Общее число зараженных составляет 76288 человек, вновь заболевших 397 человек.
Радио Комсомольская правда вчера в 01:59
Кино

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
ToDay News Ufa 21 февраля в 03:06
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Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку

В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
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Футбол

Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины

РИА Новости 12:34
Экономика

Министры финансов G20 решили бороться с последствиями эпидемии коронавируса

О сотрудничестве в решении экономических проблем, связанных с распространением нового коронавируса, договорились министры финансов и управляющие центральными банками стран «Большой двадцатки» 22 февраля, в рамках заседания в первый из двух дней встречи в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, сообщает Jiji Press.
Красная весна вчера в 15:33
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 156

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло со 104 до 156.
ТАСС 20 февраля в 21:35
Космос

Наблюдения за Галактикой Сомбреро указывают на её бурное прошлое

Результаты моделирования предполагают, что в прошлом имело место быть слияние крупных галактик, несмотря на то, что визуально Сомбреро не имеет признаков недавнего столкновения с другой галактикой.
V-kosmose.com 21 февраля в 02:37
Музыка

Шнуров не станет менять слова песни про выборы

Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.
Piter.tv вчера в 13:34
Авто

Станет ли палладий новым золотом

Станет ли палладий новым золотом Палладий за последние три года подорожал почти в четыре раза, превратившись из побочного продукта в ходе добычи платины в основной источник выручки крупнейших компаний отрасли, в том числе ГМК «Норильский никель».
Коммерсантъ 20 февраля в 17:34
Общество

СНБО Украины пообещал давать ежедневный отчет из Новых Санжар

Данилов отметил, что данные о состоянии и пробах не будут засекречены, так как в этом нет необходимости.
Красная весна 15:21
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor вчера в 21:48
Культура

Зимний фестиваль искусств Башмета в Сочи завершится премьерами

Три мировые премьеры прозвучат в гала-концерте закрытия XIII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
ТАСС вчера в 16:09
Общество

Публикуем гороскоп с 22 по 28 февраля 2020 года

«Алтайская правда» представляет гороскоп с 22 по 28 февраля 2020 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Энергетический спад предлагает приостановиться и даже призадуматься.
Алтайская правда 20 февраля в 20:04
Армия и оружие

Израиль нанес удары по объектам палестинских исламистов в Газе

ТАСС 15:49
Общество

Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля

Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
РИА Новости 08:01
Политика

Итоговая явка на парламентских выборах в Иране составила 42%

Итоговая явка на выборах в парламент Ирана составила 42,57%.
Известия 08:24
Футбол

«Челси» объявил о согласовании 5-летнего контракта с Зиешем

«Челси» подтвердил, что договорился об условиях контракта с полузащитником «Аякса» Хакимом Зиешем.
Sports.ru 16:28
Происшествия

Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей

Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп».
RT на русском вчера в 06:33
Экономика

Петербургские пенсионеры получат прибавку к ежемесячным выплатам

С 1 января 2020 года некоторые петербургские пенсионеры начнут получать дополнительные деньги из городского бюджета.
Newia.ru 21 февраля в 03:04
Биатлон

Норицын прокомментировал увольнение из сборной России

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын высказался об отставке из национальной команды.
Спорт день за днем 12:16
Футбол

«Атлетико» победил «Вильярреал»

«Атлетико» дома одержал победу над «Вильярреалом» (3:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании.
Спорт-Экспресс 16:50
Кино

Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»

Культуромания 21 февраля в 13:02
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В Лондоне стартуют слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа начинаются в понедельник в королевском суде Вулича на востоке Лондона.
РИА Новости 16:38
Армия и оружие

США сымитировали на учениях ядерный удар по России

В ходе учений был сымитирован вариант, при котором США отвечают ядерным ударом против России.
BFM.ru вчера в 03:17
Общество

В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика

Мини-парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
РИА Новости 07:41
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