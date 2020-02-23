Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп хочет мира между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании, чтобы Россия и Украина достигли примирения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома. Отмечается, что американский лидер заявил о этом во время беседы с журналистами на лужайке возле Белого дома перед вылетом в Индию.
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с чего всё началось

Трамп хочет, чтобы Россия и Украина примирились

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что хочет примирения России и Украины. В беседе с журналистами на южной лужайке Белого дома американскому лидеру задали вопрос о российско-украинских отношениях.
ТАСС10:57

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Трамп: Я хочу, чтобы Россия и Украина пришли к согласию

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Трамп хочет, чтобы Россия и Украина примирились

ТАСС10:57
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Основателя компании Vee Security задержали за покупку наркотиков

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Военный эсминец США вошел в Черное море

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Пожаловавшейся Путину на доход петербурженке нашли работу

Напомним, жительница Санкт-Петербурга спросила Путина, как прожить на 10 тыс. 800 рублей в месяц.
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Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии.
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Матч серии B (второй по силе дивизион чемпионата Италии по футболу) между "Асколи" и "Кремонезе", который должен пройти в субботу, перенесен из-за опасений по поводу распространения коронавируса, сообщает Рейтер.
РИА Новости вчера в 11:19
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Создан опытный образец гиперзвуковой ракеты для Су-57

По имеющимся данным, специалисты предприятий ОПК подготовили опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса «воздух — земля» для внутрифюзеляжного размещения на Су-57, сообщает ТАСС.
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Страна Советов on-line 21 февраля в 01:20
Теннис

Кудерметова обыграла Младенович на старте теннисного турнира в Дохе

РИА Новости 10:16
Общество

Стало известно, как кормят эвакуированных из Китая украинцев в Новых Санжарах

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Происшествия

Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД

Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 19:24
Футбол

Гол Гвардиолы принес «Вальядолиду» победу над «Эспаньолом» в Примере

РИА Новости 12:12
Космос

В Японии одобрили миссию по изучению спутников Марса

REGNUM вчера в 01:39
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Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку

В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Известия 10:39
Спорт

Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Газета.Ru 10:36
Шоу-бизнес

Павел Буре в четвертый раз станет отцом

Хоккеист Павел Буре снова станет отцом. Супруги до последнего не афишировали беременность Алины Буре.
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Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
РБК 01:05
Общество

Полиция Болгарии пресекла факельное шествие ультранацистов

Власти Болгарии предотвратили проведение ежегодного факельного шествия ультранацистов.
Политическая Экспертиза вчера в 20:00
Футбол

Арсенал — Эвертон 3:2 (2-й тайм)

«Арсенал» принимает на своём поле «Эвертон». Уже на 1-й минуте встречи счёт открыл форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин.
Чемпионат 12:03
Политика

Путин: Россия не позволит искажать историю ВОВ

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Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37

Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
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Третий пассажир лайнера Diamond Princess умер от коронавируса

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В прошлом году на стихи поэта было выпущено 24 сингла, которые, как сообщает музыкальный портал TOPHIT, прозвучали в эфирах радиостанций России, стран СНГ и дальнего зарубежья почти 4 млн раз.
Говорит Москва 08:34
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
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Космос

Метеоры, движущиеся с околосветовыми скоростями, бомбардируют Землю

Согласно новому исследованию, проведенному астрономами из Гарвардского университета, США, Амиром Сиражем (Amir Siraj) и Абрахамом Лоэбом (Abraham Loeb), поверхность Земли, вероятно, регулярно подвергается бомбардировке и более крупными метеорами – размерами от 1 миллиметра до 10 сантиметров – которые движутся экстремально быстро.
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Получены данные, меняющие историю формирования Земли

Российская газета 21 февраля в 06:31
Общество

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

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Президент страны посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи

Соревнования приурочены к Дню защитника Отечества В субботу, 22 февраля 2020 на арене "Ледяной куб" в Сочи стартовал первый чемпионат Лиги боевого самбо.
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Депутат Рады поздравил украинцев с Днем защитника Отечества

Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
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Общество

Одесситы отметили 23 февраля под советские песни

У памятника неизвестному матросу собралось несколько сотен человек. Они прошлись по Аллее славы под советские песни.
Новостной фронт 09:10
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