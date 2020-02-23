Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что хочет примирения России и Украины. В беседе с журналистами на южной лужайке Белого дома американскому лидеру задали вопрос о российско-украинских отношениях.

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании, чтобы Россия и Украина достигли примирения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома. Отмечается, что американский лидер заявил о этом во время беседы с журналистами на лужайке возле Белого дома перед вылетом в Индию.

Трамп хочет мира между Россией и Украиной

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