Политика
Газета.RuТрамп хочет мира между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании, чтобы Россия и Украина достигли примирения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома. Отмечается, что американский лидер заявил о этом во время беседы с журналистами на лужайке возле Белого дома перед вылетом в Индию.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что хочет примирения России и Украины. В беседе с журналистами на южной лужайке Белого дома американскому лидеру задали вопрос о российско-украинских отношениях.ТАСС10:57
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