Политика
RT на русскомТрамп пожелал примирения России и Украины
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Наука
Ученые назвали самую устойчивую к раку группу крови
Самыми устойчивыми к онкологии являются люди со II группой крови. К такому выводу пришли ученые из Каролинского университета.
Космос
Метеоры, движущиеся с околосветовыми скоростями, бомбардируют Землю
Согласно новому исследованию, проведенному астрономами из Гарвардского университета, США, Амиром Сиражем (Amir Siraj) и Абрахамом Лоэбом (Abraham Loeb), поверхность Земли, вероятно, регулярно подвергается бомбардировке и более крупными метеорами – размерами от 1 миллиметра до 10 сантиметров – которые движутся экстремально быстро.
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Единоборства
Боец ММА Харитонов отправил в нокаут Родригеса
Отечественный боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов одержал уверенную победу над представителем Бразилии Фернандо Родригесом.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Общество
Диетолог назвал мешающие нормальному сну продукты
Диетолог из Германии назвал продукты, которые являются полезными, но мешают заснуть.
Киберспорт
Gambit Esports завершила борьбу на турнире по Dota 2 в Киеве
Dota 2 Tug of War: Mad Moon проходит с 19 по 23 февраля в Киеве. 8 команд разыгрывают призовой фонд в 300 тысяч долларов.
Футбол
10 самых громких переходов зимы в ФНЛ. Фигурируют даже чемпионы России
В России закрылось зимнее трансферное окно.
Хоккей
«Монреаль» ведет переговоры о новом контракте с Ильей Ковальчуком
Футбол
Анчелотти: «Пропустили слишком простые голы»
Единственное, плохо действовали в обороне. Пропуская такие мячи, сложно надеятся на хороший результат.
Здоровье
В Белгородской области не хватит коек для заразившихся коронавирусом
Белгородская область замкнула десятку регионов, в которых наблюдается худшая картина с доступностью стационарного лечения.
Общество
Венецианскую базилику Сан-Марко закрыли из-за угрозы коронавируса
Власти Венеции приняли решение закрыть базилику Сан-Марко для местных жителей и туристов, чтобы избежать массового скопления народа.
Футбол
Сборная России разгромила команду Испании и вышла в финал Кубка Легенд
Сборная России вышла в финал Кубка Легенд, обыграв команду Испании.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Общество
В Италии третий человек умер от коронавируса
Биатлон
Логинов спас сборную России от позора на чемпионате мира. Но может покинуть спорт из-за травли
Сборная России по биатлону завоевала на чемпионате мира две медали, обе — на счету Александра Логинова.
Футбол
«Уфа» разгромила команду Бенитеса в товарищеском матче
Клуб РПЛ со счетом 4:1 обыграл китайский Далянь Ифан, который в данный момент тренирует испанский тренер Рафаэль Бенитес.
Игры
THQ Nordic решила выпустить ремейк видеоигры Gothic
В декабре 2019 года THQ Nordic разместила на платформе Steam демонстрационную версию ремейка оригинальной игры Gothic.
Игры
«Микробоевик» Grounded появился в Steam с системными требованиями
Студия Obsidian Entertainment опубликовала системные требования своего будущего приключенческого боевика Grounded.
Футбол
Племянница футболиста «Падерборна» умерла на трибунах во время матча с «Баварией»
Племянница форварда «Падерборна» Стрели Мамба скончалась на трибунах во время матча 23-го тура немецкой футбольной Бундеслиги с мюнхенской «Баварией».
Армия и оружие
Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе
Игры
Valve уменьшит поставки VR-шлемов Index из-за коронавируса
Valve объявила о сокращении поставок VR Index из-за коронавируса. По словам компании, из-за эпидемии сроки производства изменились.
Происшествия
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти, говорится в релизе, опубликованном на сайте местной полиции.
Авто
Новый УАЗ Патриот станет шире и устойчивее
Судя по изображениям, пластиковых накладок нет, но учитывая, что крылья очень широкие, можно предположить, что новый УАЗ Патриот визуально станет шире и устойчивее.
Авто
Авторынок Украины в январе вырос на 35%
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2020 года объем рынка новых легковых автомобилей на Украине составил 7,3 тыс. единиц, что на 35% выше результата годичной давности.
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Биатлон
Посольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов
Первичные результаты обысков у представителей российской сборной по биатлону говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга, говорится в сообщении российского посольства в Риме.
Музыка