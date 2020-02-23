Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп пожелал примирения России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
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Трамп выступил за «примирение» Украины и России

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Трамп хочет, чтобы Россия и Украина примирились

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Известия11:23

Трамп заявил, что хочет примирения России и Украины

Life.ru11:58
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