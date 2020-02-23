Политика
RT на русскомТрамп пожелал примирения России и Украины
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Биатлон
На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности
Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
Происшествия
На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Авто
Кроссовер Renault Arkana представили под брендом Samsung
Компанией Renault Samsung Motors представлена южнокорейская версия купе-кроссовера Arkana. Данная модель получила название Samsung XM3.
Общество
Диетолог назвал мешающие нормальному сну продукты
Диетологи рассказали, какие продукты нельзя употреблять вечером, потому что они мешают нормально отдыхать.
Армия и оружие
В США прошли учения с имитацией ядерного удара по России
В ходе учений была сымитирована реакция США в виде ответного ядерного удара по России.
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
Шоу-бизнес
Коллега Шепелева объяснил уход телеведущего с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала, потому что «психанул». Об этом сообщает StarHit со ссылкой на коллегу телеведущего.
Общество
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1402
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1402, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Финансы
Крупнейшие российские банки снижают ставки по рублевым вкладам
Больше половины из 30 крупнейших банков снизили ставки по рублевым вкладам за последние две недели.
Шоу-бизнес
Пелагея рассказала о жизни после развода
Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Происшествия
Двое полицейских пострадали в массовой драке на Украине
«Двое патрульных полицейских (во время пресечения правонарушения) получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
Биатлон
Губерниев жестко прокомментировал поведение иностранных биатлонистов
Комментатор Дмитрий Губерниев жестко прокомментировал поведение иностранных биатлонистов в своем Telegram.
Политика
Социал-демократы побеждают на выборах в Гамбурге
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), несмотря на потери, уверенно побеждает на выборах в парламент федеральной земли Гамбург, второе место занимают "зеленые".
Игры
В сеть слили более 30 скриншотов и концептов ремейка Resident Evil 3
Кино
Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»
Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Политика
Конструктор рассказал, чем система предупреждения США о ракетах уступает российской
Шоу-бизнес
Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат
В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые стал отцом
Знаменитый американский режиссёр Квентин Тарантино в 56 лет стал отцом. Первенца ему родила жена 35-летняя Даниэла Пик.
Экономика
Россия и Белоруссия готовят соглашение о перевозке ядерных материалов
Белоруссия и РФ готовят соглашение по перевозке ядерных материалов Белорусской АЭС, его планируется подписать в нынешнем году, сообщил замглавы белорусского минэнерго Михаил Михадюк.
Армия и оружие
Израиль перехватил 10 из 20 запущенных из сектора Газа ракет
Ранее сегодня израильские военные застрелили двух палестинцев, которые устанавливали бомбу у южной части границы между сектором Газа и еврейским государством.
Единоборства
Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168
Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168 в новозеландском Окленде.
Экономика
Туроператоры просят Мишустина компенсировать убытки от коронавируса
Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность компенсации потерь туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае, как это планируется сделать в отношении Минтранса.
Баскетбол
Россия обыграла Северную Македонию в отборе на Евробаскет
Сборная России победила Северную Македонию во втором туре отборочного этапа на Евробаскет.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных
Культура
Михаил Гуцериев стал одним из самых результативных авторов 2019 года
В прошлом году на стихи поэта было выпущено 24 сингла, которые, как сообщает музыкальный портал TOPHIT, прозвучали в эфирах радиостанций России, стран СНГ и дальнего зарубежья почти 4 млн раз.
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован в Москве за взятку
Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте замглавы таможенного поста в аэропорте Шереметьево.