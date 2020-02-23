Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп пожелал примирения России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
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Трамп выступил за «примирение» Украины и России

РБК12:26

Трамп хочет, чтобы Россия и Украина примирились

ТАСС10:57

Трамп пожелал примирения России и Украины

RT на русском11:30

Трамп захотел примирения России с Украиной

Lenta.ru11:29

Трамп хочет мира между Россией и Украиной

Газета.Ru11:23

Трамп понадеялся на скорое примирение России и Украины

Известия11:23

Трамп заявил, что хочет примирения России и Украины

Life.ru11:58
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Биатлон

На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
BFM.ru 12:09
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В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности

Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
РИА Новости 12:59
Происшествия

На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.
РИА Новости 03:42
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Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru вчера в 18:06
Авто

Кроссовер Renault Arkana представили под брендом Samsung

Компанией Renault Samsung Motors представлена южнокорейская версия купе-кроссовера Arkana. Данная модель получила название Samsung XM3.
Тарантас Ньюс 21 февраля в 10:13
Общество

Диетолог назвал мешающие нормальному сну продукты

Диетологи рассказали, какие продукты нельзя употреблять вечером, потому что они мешают нормально отдыхать.
ToDay News Ufa 12:13
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В США прошли учения с имитацией ядерного удара по России

В ходе учений была сымитирована реакция США в виде ответного ядерного удара по России.
REGNUM вчера в 00:35
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Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
RT на русском 12:30
Шоу-бизнес

Коллега Шепелева объяснил уход телеведущего с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала, потому что «психанул». Об этом сообщает StarHit со ссылкой на коллегу телеведущего.
Lenta.ru 12:40
Общество

Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1402

Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1402, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Народные новости вчера в 15:09
Финансы

Крупнейшие российские банки снижают ставки по рублевым вкладам

Больше половины из 30 крупнейших банков снизили ставки по рублевым вкладам за последние две недели.
BFM.ru 11:14
Шоу-бизнес

Пелагея рассказала о жизни после развода

Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Экономика сегодня 00:42
Происшествия

Двое полицейских пострадали в массовой драке на Украине

«Двое патрульных полицейских (во время пресечения правонарушения) получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
REGNUM 13:48
Биатлон

Губерниев жестко прокомментировал поведение иностранных биатлонистов

Комментатор Дмитрий Губерниев жестко прокомментировал поведение иностранных биатлонистов в своем Telegram.
Газета.Ru 13:16
Политика

Социал-демократы побеждают на выборах в Гамбурге

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), несмотря на потери, уверенно побеждает на выборах в парламент федеральной земли Гамбург, второе место занимают "зеленые".
ТАСС 13:33
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В сеть слили более 30 скриншотов и концептов ремейка Resident Evil 3

CyberSport.ru 05:28
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Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»

Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Газета.Ru 21 февраля в 13:50
Политика

Конструктор рассказал, чем система предупреждения США о ракетах уступает российской

ТАСС 03:27
Шоу-бизнес

Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат

В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.
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Квентин Тарантино впервые стал отцом

Знаменитый американский режиссёр Квентин Тарантино в 56 лет стал отцом. Первенца ему родила жена 35-летняя Даниэла Пик.
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Экономика

Россия и Белоруссия готовят соглашение о перевозке ядерных материалов

Белоруссия и РФ готовят соглашение по перевозке ядерных материалов Белорусской АЭС, его планируется подписать в нынешнем году, сообщил замглавы белорусского минэнерго Михаил Михадюк.
РИА Новости 13:50
Армия и оружие

Израиль перехватил 10 из 20 запущенных из сектора Газа ракет

Ранее сегодня израильские военные застрелили двух палестинцев, которые устанавливали бомбу у южной части границы между сектором Газа и еврейским государством.
Говорит Москва 12:21
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Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168

Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168 в новозеландском Окленде.
RT на русском вчера в 23:22
Экономика

Туроператоры просят Мишустина компенсировать убытки от коронавируса

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность компенсации потерь туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае, как это планируется сделать в отношении Минтранса.
Коммерсантъ 21 февраля в 05:45
Баскетбол

Россия обыграла Северную Македонию в отборе на Евробаскет

Сборная России победила Северную Македонию во втором туре отборочного этапа на Евробаскет.
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Хоккей

Московское «Динамо» в четвертый раз в сезоне обыграло «Спартак» в КХЛ

РИА Новости 12:37
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных

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Михаил Гуцериев стал одним из самых результативных авторов 2019 года

В прошлом году на стихи поэта было выпущено 24 сингла, которые, как сообщает музыкальный портал TOPHIT, прозвучали в эфирах радиостанций России, стран СНГ и дальнего зарубежья почти 4 млн раз.
Говорит Москва 08:34
Политика

Протестующие у офиса Зеленского потребовали уволить главу МВД Авакова

Коммерсантъ 09:30
Происшествия

Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован в Москве за взятку

Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте замглавы таможенного поста в аэропорте Шереметьево.
Газета.Ru 10:39
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