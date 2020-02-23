Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп пожелал примирения России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
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Трамп выступил за «примирение» Украины и России

РБК12:26

Трамп заявил, что хочет примирения России и Украины

Life.ru11:58

Трамп пожелал примирения России и Украины

RT на русском11:30

Трамп захотел примирения России с Украиной

Lenta.ru11:29

Трамп хочет мира между Россией и Украиной

Газета.Ru11:23

Трамп понадеялся на скорое примирение России и Украины

Известия11:23

Трамп хочет, чтобы Россия и Украина примирились

ТАСС10:57
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Политика

Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
RT на русском 12:30
Армия и оружие

Путин рассказал о создании в России «оружия будущего»

Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.
РИА Новости 08:35
Армия и оружие

Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа

Сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле дважды за вечер звучали в Ашкелоне и ряде приграничных районов на юге Израиля.
Коммерсантъ 14:55
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ 01:22
Биатлон

На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
BFM.ru 12:09
Общество

23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий

Синоптики регионального Гидрометцентра проинформировали жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий 23 февраля.
RuNews24.ru вчера в 11:16
Общество

«Сложнее форсирования Днепра». Бои за Словакию шли несколько месяцев

В феврале 1945-го свой праздник Красная армия встречала в боях в Восточной Пруссии и Померании.
РИА Новости 00:00
Политика

Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому

Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых Владимир Зеленский назвал "вирусологами в спортивных костюмах", записали видеообращение, адресованное президенту Украины.
РИА Новости вчера в 21:39
Шоу-бизнес

Коллега Шепелева объяснил уход телеведущего с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала, потому что «психанул». Об этом сообщает StarHit со ссылкой на коллегу телеведущего.
Lenta.ru 12:40
Здоровье

Карантин в Новых Санжарах: иностранной гражданке стало плохо

У одной из эвакуированных из Уханя иностранных граждан, которая находится на двухнедельном карантине в медицинском санатории в поселке Новые Санжары, произошло обострение хронического заболевания, сообщает 23 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
REGNUM 06:59
Происшествия

В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности

Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
РИА Новости 12:59
Политика

В ГД прокомментировали слова Трампа об отношениях России и Украины

Президент США Дональд Трамп, призвавший Россию и Украину восстановить отношения, ошибается.
News.ru 13:36
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Турции достигло 50

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения на границе с Ираном по меньшей мере 37 человек пострадали, девять человек погибли.
REGNUM 12:52
Футбол

Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд

Сборная звёзд по футболу, переигравшая в финальном поединке команду России, стала победителем Кубка легенд.
REGNUM 10:39
Шоу-бизнес

Катя Гордон высмеяла Валерию за политические амбиции

Ведущая Екатерина Гордон негативно отреагировала на новость о том, что певица Валерия создаст свою партию и примет участие в выборах в Госдуму в 2021 году.
News.ru 21 февраля в 14:38
Политика

США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер сообщил, что российская кампания по дезинформации продвигает безосновательные теории заговора о причастности США к вспышке коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 09:31
Политика

В Киеве митингующие потребовали отставки Авакова

REGNUM 09:12
Общество

Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах

Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Lenta.ru 07:29
Биатлон

Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте на ЧМ в Антхольце

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заняла шестое место по итогам женского масс-старта на ЧМ в итальянском Антхольце.
ProstoProSport 07:34
Шоу-бизнес

Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»

Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
iReactor вчера в 12:59
Шоу-бизнес

5-летний сын Сергея Лазарева поздравил его с 23 февраля стихотворением

5-летний сын певца Сергея Лазарева Никита, который появился на свет благодаря суррогатной матери, трогательно поздравил отца с Днем защитника отечества.
Bimru.ru 10:30
Музыка

Лоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидении-2020»

Музыкант Юрий Лоза поддержал решение Украины отправить на "Евровидение-2020" артистов с песней на национальном языке.
Газета.Ru 06:47
Хоккей

Малкин в матче с «Вашингтоном» едва не оформил хет-трик Горди Хоу

Чемпионат 15:14
Общество

В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса

Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии.
BFM.ru 13:20
Происшествия

Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Вести.Ru 21 февраля в 08:19
Политика

Зеленский назначил комика главой районной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил юмориста из комедийного шоу «Лига смеха» Василия Гуменюка председателем Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области.
Взгляд.ру 11:36
Происшествия

Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку

В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Известия 10:39
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru вчера в 18:06
Происшествия

В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку

Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
ИнфоСМИ вчера в 11:30
Общество

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ

Коммерсантъ вчера в 16:26
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