Политика
RT на русскомТрамп пожелал примирения России и Украины
Оценить334
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 15:35, Ашберн
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
Армия и оружие
Путин рассказал о создании в России «оружия будущего»
Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.
Армия и оружие
Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа
Сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле дважды за вечер звучали в Ашкелоне и ряде приграничных районов на юге Израиля.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Биатлон
На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
Общество
23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий
Синоптики регионального Гидрометцентра проинформировали жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий 23 февраля.
Общество
«Сложнее форсирования Днепра». Бои за Словакию шли несколько месяцев
В феврале 1945-го свой праздник Красная армия встречала в боях в Восточной Пруссии и Померании.
Политика
Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому
Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых Владимир Зеленский назвал "вирусологами в спортивных костюмах", записали видеообращение, адресованное президенту Украины.
Шоу-бизнес
Коллега Шепелева объяснил уход телеведущего с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала, потому что «психанул». Об этом сообщает StarHit со ссылкой на коллегу телеведущего.
Здоровье
Карантин в Новых Санжарах: иностранной гражданке стало плохо
У одной из эвакуированных из Уханя иностранных граждан, которая находится на двухнедельном карантине в медицинском санатории в поселке Новые Санжары, произошло обострение хронического заболевания, сообщает 23 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности
Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
Политика
В ГД прокомментировали слова Трампа об отношениях России и Украины
Президент США Дональд Трамп, призвавший Россию и Украину восстановить отношения, ошибается.
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Турции достигло 50
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения на границе с Ираном по меньшей мере 37 человек пострадали, девять человек погибли.
Футбол
Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд
Сборная звёзд по футболу, переигравшая в финальном поединке команду России, стала победителем Кубка легенд.
Шоу-бизнес
Катя Гордон высмеяла Валерию за политические амбиции
Ведущая Екатерина Гордон негативно отреагировала на новость о том, что певица Валерия создаст свою партию и примет участие в выборах в Госдуму в 2021 году.
Политика
США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе
Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер сообщил, что российская кампания по дезинформации продвигает безосновательные теории заговора о причастности США к вспышке коронавируса.
Общество
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Биатлон
Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте на ЧМ в Антхольце
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заняла шестое место по итогам женского масс-старта на ЧМ в итальянском Антхольце.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»
Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
Шоу-бизнес
5-летний сын Сергея Лазарева поздравил его с 23 февраля стихотворением
5-летний сын певца Сергея Лазарева Никита, который появился на свет благодаря суррогатной матери, трогательно поздравил отца с Днем защитника отечества.
Музыка
Лоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидении-2020»
Музыкант Юрий Лоза поддержал решение Украины отправить на "Евровидение-2020" артистов с песней на национальном языке.
Общество
В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса
Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии.
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Политика
Зеленский назначил комика главой районной администрации
Президент Украины Владимир Зеленский назначил юмориста из комедийного шоу «Лига смеха» Василия Гуменюка председателем Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области.
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку
В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Общество