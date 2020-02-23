Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.

Политика Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.

Биатлон На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.

Здоровье Карантин в Новых Санжарах: иностранной гражданке стало плохо У одной из эвакуированных из Уханя иностранных граждан, которая находится на двухнедельном карантине в медицинском санатории в поселке Новые Санжары, произошло обострение хронического заболевания, сообщает 23 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Происшествия В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.

Происшествия Число пострадавших при землетрясении в Турции достигло 50 Ранее сообщалось, что в результате землетрясения на границе с Ираном по меньшей мере 37 человек пострадали, девять человек погибли.

Шоу-бизнес Катя Гордон высмеяла Валерию за политические амбиции Ведущая Екатерина Гордон негативно отреагировала на новость о том, что певица Валерия создаст свою партию и примет участие в выборах в Госдуму в 2021 году.

Политика США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер сообщил, что российская кампания по дезинформации продвигает безосновательные теории заговора о причастности США к вспышке коронавируса.

Шоу-бизнес Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой» Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.

Общество В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии.

Политика Зеленский назначил комика главой районной администрации Президент Украины Владимир Зеленский назначил юмориста из комедийного шоу «Лига смеха» Василия Гуменюка председателем Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области.

Происшествия Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.