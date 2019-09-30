Политика
ТАССТрамп хочет встретиться с осведомителем, написавшим на него жалобу
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что хочет встретиться с сотрудником разведки, написавшим на него жалобу из-за июльского телефонного разговора главы вашингтонской администрации с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Как и любой американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно в том случае, когда этот обвинитель, так называемый осведомитель, представил идеальную беседу с иностранным лидером совершенно некорректным и обманным образом.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС вчера в 19:43
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Трамп захотел встретиться с информатором, доложившим о его разговоре с Зеленским
Интерфаксвчера в 20:47
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